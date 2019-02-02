"العليا للتشريعات" على أتم الاستعداد لإطلاق "الأسبوع التشريعي"

في خطوة دافعة لمسيرة التميّز التشريعي التي تقودها إمارة دبي، أتمّت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في دبي" كافة الاستعدادات لانطلاق "الأسبوع التشريعي"، المقرّر عقده في الفترة من 10 إلى 14 فبراير المقبل، بمشاركة رفيعة المستوى من نخبة الجهات الحكومية المحلية للوقوف على التشريعات الداعمة لغايات "خطة دبي 2021" في بناء حكومة رائدة وسبّاقة ومتميزة. ويكتسب الحدث السنوي الأول المرتقب أهمية استراتيجية كونه محطة رئيسة لتعزيز الوعي التشريعي في المجتمع الإماراتي، بما يتماشى مع تطلعات "اللجنة العليا للتشريعات" في الارتقاء بالمنظومة التشريعية باعتبارها الدعامة الصلبة لمسيرة النهضة التنموية الشاملة.

وأوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات "بأنّ "الأسبوع التشريعي"، يأتي في ظل الدعم المتواصل من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس "اللجنة العليا للتشريعات"، ويجسد التزام الأمانة العامة بتوفير السبل الضامنة لتوفير وتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تلبي الاحتياجات التنموية المتغيرة في ظل التحول الذكي والثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً بأنّه منصة تفاعلية للتعريف بأهمية التشريعات في دعم العمل الحكومي، وفق التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تشكيل حكومة المستقبل التي تعتبر سلطة لخدمة الناس لا سلطة عليهم.

وأضاف بن مسحار: "يندرج "الأسبوع التشريعي" في إطار حرصنا المستمر على ترجمة الأهداف الاستراتيجية التي أُنشِئت لأجلها "اللجنة العليا للتشريعات"، وفي مقدمتها تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات السارية في إمارة دبي لضمان الالتزام بها وتطبيقها بشكل سليم، وتماشياً مع رؤيتنا الطموحة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل. ونتطلّع بثقة وتفاؤل إلى المناقشات الموسعة والفعاليات التثقيفية والتوعوية على الصعيد التشريعي المقررة خلال الحدث الذي يجمع نخبة الجهات الحكومية تحت مظلة واحدة لتوحيد وتوطيد وتوجيه الجهود لضمان التطبيق التشريعي الأمثل، وصولاً إلى حكومة "رائدة، شفافة وموثوقة" تضمن التطبيق العادل والموثوق للتشريعات والأنظمة الحكومية بما يتواءم واحتياجات المستقبل ويحقق السعادة والرفاهية للمجتمع."

ويتفرّد "الأسبوع التشريعي" بجدول حافل بالنشاطات التفاعلية والبرامج التوعوية والتثقيفية وورش العمل والمحاضرات التعريفية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، حيث تستضيف "منصة الأمانة العامة"، وعلى مدى يومي 13 و14 فبراير المقبل في "مردف سيتي سنتر"، نخبة من الخبراء والقانونيين للإجابة على استفسارات وأسئلة الجمهور وتسليط الضوء على التشريعات السارية في الإمارة. كما تتخلل أيضاً عرضاً لـ "بوابة دبي التشريعية" على شاشات ضخمة وفيديو خاص بالأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات".

وتشمل الفعاليات المقررة أيضاً على "المختبر التشريعي" وورشة عمل "صياغة التشريعات في إمارة دبي" و"تشريعات المستقبل" ومحاضرات تعريفية حول العمل التشريعي في دبي للجامعات والمدارس.