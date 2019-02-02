"جهاز أبوظبي للمحاسبة" يستضيف المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاحتيال للعام الثاني على التوالي

يستضيف جهاز أبوظبي للمحاسبة "أداء" بالتعاون مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، المنظمة العالمية الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم وإحدى أبرز مزودي التدريب والتأهيل في المجال، الدورة الرابعة من مؤتمر "مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2019" الذي يُعقد للعام الثاني على التوالي في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير 2019.

وتستقطب فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء الدوليين والمختصين في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات، الأمر الذي يعزز من مكانته كمنصة عالمية رائدة لعرض مختلف التجارب وأحدث الأساليب لمواجهة الاحتيال.

وعن أهمية الاستضافة تحدث معالي حمد الحر السويدي، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة قائلاً: "تشكل استضافة جهاز أبوظبي للمحاسبة "أداء" للمؤتمر ترجمة عملية لرؤية قيادتنا الرشيدة المتمثلة بضرورة ترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية وتعزيز دورها في حماية المكتسبات ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات. ولا شك بأن أهمية المؤتمر تكمن في توفيره منصة تشاركية تجمع مختلف الخبرات والتجارب العالمية لمناقشة التحديات والعقبات الرئيسية في مكافحة عمليات الاحتيال والحد من تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات".

وأضاف معاليه: "نحن على ثقة تامة بأن هذا المؤتمر سيشكل دفعة قوية نحو تبني واعتماد إجراءات ومبادرات عالمية أكثر فعالية في مواجهة هذه الظاهرة العالمية، علاوة على دوره في التأسيس لركيزة أساسية ننطلق منها نحو آفاق جديدة من التعاون مع شركاؤنا العالميين، وكذلك الاستفادة من الحلول والتقنيات الحديثة في تعزيز الدور الرئيسي للجهاز في منظومة العمل المتكاملة لإمارة أبوظبي” .

وسوف يتناول المؤتمر أبرز التحديات العالمية لمواجهة الاحتيال في ضوء تنامي التهديدات الخاصة بالبيانات وتواجد وسائل الاحتيال في البيئة التكنولوجية الصعبة وأثرها على أداء أنظمة الحكومات والشركات والمؤسسات وحتى الأفراد. وسوف يتناول المؤتمر أيضاً أفضل السبل لرصد الاحتيال واتخاذ إجراءات وقائية للحد من آثاره، والالتزام بنهج متطور يضمن توفير الأمن الإلكتروني والمالي.

ومن جانبه، قال السيد بروس دوريس، الرئيس التنفيذي لجمعية محققي الاحتيال المعتمدين: "أنا ممتن لدعوة جميع المهتمين للمشاركة في المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاحتيال في أبوظبي. وسيكون المؤتمر بمثابة فرصة لخبراء ومتخصصي مكافحة الاحتيال في المنطقة للاجتماع ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجال مكافحة ورصد الاحتيال. وسيضم المؤتمر نخبة من المتحدثين، أبرزهم البروفسور يوجين سولتيس الأستاذ في جامعة هارفارد ومؤلف عدد من المراجع في هذا المجال، وإيان ييب رئيس عمليات التكنولوجيا لدى شركة ماكافي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

ويتضمن مؤتمر مكافحة الاحتيال لعام 2019 سلسلة جلسات تركز على المواضيع الأبرز في مكافحة الاحتيال في عصرنا الراهن في العديد من المجالات، بما فيها قطاع الطاقة، وتحليل البيانات وخاصة في ظل تزايد استخدام الهواتف الذكية والاستفادة من التكنولوجيا في التحقيقات، والتركيز على أهمية عمليات التدقيق. كما يركز المؤتمر أيضاً على ضرورة تحسين أمن البيانات مع تعاظم دور الشركات التكنولوجية الكبرى وحصولها على البيانات الشخصية، وكذلك تسليط الضوء على أحدث أدوات النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، والتغيرات الهامة التي تحتاج المنظمات إلى اعتمادها في أمن البيانات. إضافة إلى ذلك، يوفر المؤتمر العديد من فرص التعليم على يد نخبة من المدربين من ذوي الخبرة.

ويهدف جهاز أبوظبي للمحاسبة إلى الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية في حكومة أبوظبي والجهات العامة التابعة لها والتحقق من فعاليتها وكفاءتها في استخدامها لمواردها بما يتماشى مع تحقيق الرؤية الشاملة لإمارة أبوظبي. ويمارس الجهاز مهامه في الجهات الخاضعة من دوائر وهيئات محلية تابعة لإمارة أبوظبي بالإضافة إلى المؤسسات والشركات التي تساهم حكومة إمارة أبوظبي فيها بنسبة لا تقل عن 50% والجهات التابعة لها.