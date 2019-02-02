بلدية مدينة أبوظبي تحصل على جائزة الدليل الإرشادي ISO26000 و MVO8000 للمسؤولية المجتمعية

تسلّم سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي شهادة المستوى النموذجي في تطبيق إرشادات ISO26000 في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تعد بلدية مدينة أبوظبي الأولى على مستوى حكومة أبوظبي التي تحصل على هذه المرتبة المميزة في هذا المجال، والثانية على مستوى الدولة، وبالتزامن مع هذا الإنجاز حصدت البلدية شهادة MVO8000 العالمية في مجال المسؤولية المجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي السيد "فيلهيلم هيدبيرج" المدير العام لشركة

(QMS GLOBAL) الشركة العالمية المانحة للشهادة في مكتبه، حيث استمع إلى نبذة عن مميزات ومعايير الاعتراف العالمي بتميز بلدية مدينة أبوظبي والمسوغات والمقدمات التي أهّلت البلدية للحصول على هاتين الشهادتين العالميتين.

من جانبه أكد سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي أن حصول البلدية على هذين الاعترافين العالميين جاء ثمرة لتضافر الجهود، وللإنجازات والمشاريع التطويرية في مجالات خدمات المجتمع والتكامل الاجتماعي، والاهتمام بالبيئة والصحة والسلامة وبيئة العمل، وسعيها نحو الارتقاء بالخدمات والمعايير وصولاً إلى مراتب عالمية على الصعد كافة.

وأوضح سعادته أن بلدية مدينة أبوظبي حرصت خلال مسيرتها على تعزيز برامجها وسياساتها ولا سيما في مجال الشراكة المجتمعية، والحفاظ على البيئة، والاهتمام ببيئة العمل والشركاء، مشيراً أن هذا الإنجاز يحفز النظام البلدي للمضي قدماً في مجال تعزيز قيم الحياة في أبوظبي ودعم مسيرة التنمية المستدامة والارتقاء بها وفقاً لاستراتيجية حكومة أبوظبي وخططها المستقبلية، وتحقيق مكانة متقدمة بين أفضل المدن العالمية، وتوطيد الشراكة مع المجتمع، للإسهام في غرس القيم المجتمعية البناءة الأمر الذي أهّل البلدية بشكل فعلي للظفر بهذه الجوائز المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية.

وتجري البلدية باستمرار تقييما لدورها فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية المؤسسية ومقارنته بأفضل الممارسات المحلية والعالمية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها وفقاً لخطة محددة، وفي هذا الإطار عملت البلدية على تحديد أولوياتها وتطوير خططها الاستراتيجية.

فعلى صعيد المجتمع والمتعاملين تم إدراج الأولوية: " تقديم خدمات للمجتمع والمتعاملين بما يعزز جودة الحياة في إمارة أبوظبي حاليا ومستقبلا ". وعلى صعيد الشركاء، وضعت البلدية إطار عمل يهدف إلى إشراك الموردين والشركاء من جهات حكومية وغيرها من خلال الأولوية: " الإدارة التكاملية مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة"، وعلى الصعيد الداخلي، تم إدراج الأولوية: " بناء قدرات وكفاءات الموارد البشرية". وفي مجال النمو وتحقيق الاستدامة لمدينة أبوظبي من ناحية التخطيط والبناء المستدام فقد تم إدراج الأولويات: " ضمان التنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع سياسة وتوجهات الإمارة" و" إدارة التحسين المستمر للبنية التحتية وأصول النظام البلدي" بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع كافة المعنيين في تنفيذ هذه الخطط من خلال إدراج الأولوية" تنسيق عمليات إدارة الأصول البلدية والبنية التحتية بجودة عالية بما يتماشى مع التطوير العمراني في الإمارة".

إن من أهم العوامل الحاسمة التي كانت وراء نجاح تطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية ما يلي:

دعم الحكومة عبر تبنيها هذا المفهوم في خططها الاستراتيجية وتوجيهاتها للجهات الحكومية بتحسّس احتياجات المجتمع، والانفتاح والشفافيّة، والسعي للارتقاء بالأداء والإيمان بأن الإنسان محور التنمية.

دعم الإدارة العليا ومتابعتها التنفيذ ومشاركتها في الاجتماعات مثال ذلك مبادرة زيارات المجالس التي من خلالها تهدف الى لقاء أفراد المجتمع لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم والوقوف على الشكاوى والاقتراحات المقدمة من قبل المجتمع.

ربط المفهوم استراتيجياً بوظائف أعمال البلدية وخدماتها.

تطوير قنوات الاتصال مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال تشكيل فرق العمل المشتركة لتنفيذ الفعاليات المجتمعية.

مواصفة ISO26000

توفر مواصفة ISO26000 إرشادات منسجمة وذات طبيعة عالمية مختصة تشمل: مفاهيم وشروط وتعريفات متصلة بالمسؤولية المجتمعية، خلفية واتجاهات، وخصائص المسؤولية المجتمعية، مبادئ وممارسات مختصة بالمسؤولية المجتمعية، مواضيع وقضايا رئيسية مختصة بالمسؤولية المجتمعية، تكامل وتنفيذ وتطوير السلوك المسؤول مجتمعياً على مستوى المؤسسة، وضمن نطاق تأثيرها من خلال سياساتها وممارساتها، تحديد الشركاء والعمل معهم، نشر المواد المتعلقة بالالتزام والأداء وغيرها من المعلومات المختصة بمواصفة ISO26000 والتي توفر إرشادات حول مفهوم المسؤولية المجتمعية.

شهادة 8000MVO

MVO8000 هو نظام لإدارة المسؤولية المجتمعية مستحدث من كيو إم إس (QMS) غلوبال هي مبادرة لنظام أعمال عالمي مسؤول تلبي الطلب المتزايد لوضع معايير إصدار الشهادات في مجال المسؤولية المجتمعية.

يتبع نظام MVO8000 أسلوبا شاملا مستمدا من القواعد الثلاث للاستدامة: الأشخاص، الكرة الأرضية، والأرباح – وُتظهر لشركائك وللمجتمع بأن الأعمال التي تقوم بها خاضعة للمحاسبة، واستباقية، وواعية.

أهمية شهادة 8000MVO

يبحث الشركاء وبشكل متزايد عن دليل يفيد أن المؤسسة خاضعة للمحاسبة، وجديرة بالثقة، وأنها مؤسسة استباقية، ، ويظهر الحصول على شهادة MVO8000 للعالم أن المؤسسة التي تلبي التوقعات المعترف بها عالميا في مجال المسؤولية المجتمعية جديرة بهذا الاعتراف، كما تعد بمثابة دليل على الالتزام بمستوى من الأعمال المسؤولة، وتتجاوز مفهوم الحد الأدنى للمتطلبات القانونية، وتظهر التزاما بالحفاظ على هذه المعايير وبشكل متواصل في إطار استراتيجيتها العامة.