الامارات | انطلاق شهر الإمارات للابتكار من أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق شهر الإمارات للابتكار من أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهر الابتكار سيشهد فعاليات نوعية من حيث المحتوى. أرشيفية

انطلقت أمس، من العاصمة أبوظبي فعاليات شهر الإمارات للابتكار، أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، وتتواصل حتى 28 فبراير الجاري، في إمارات الدولة، بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع، في العديد من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار كأساس لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة.

ويعكس شهر الإمارات للابتكار توجهات دولة الإمارات في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، وإعداد جيل من المبتكرين القادرين على إحداث تغيير إيجابي في حياة الإنسان ومستقبله، ويشكل نموذجاً للتكامل وتضافر الجهود بين الحكومة والمجالس التنفيذية للإمارات ورواد القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والأكاديمية، في تنظيم الحدث الوطني الأكبر من نوعه لتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات كافة.

وتتوزّع فعاليات شهر الإمارات للابتكار على أربع مراحل، تشمل كل أنحاء الدولة، حيث تنطلق في أبوظبي من 1 -7 فبراير، ثم في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين من 8 – 14 فبراير، وتتنقل إلى رأس الخيمة والفجيرة من 15 إلى 21 فبراير، لتختتم في دبي من 22 – 28 فبراير.

وتتضمن الفعاليات الرئيسة العديد من الأنشطة مثل ورش العمل والتدريبات في مختلف المجالات التكنولوجية المتخصصة مثل الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، والحلول المالية، إضافة إلى استضافة متحدثين متخصصين في مجالات متعددة.

وأكدت المجالس التنفيذية للإمارات، أن شهر الابتكار سيشهد فعاليات نوعية من حيث المحتوى القوي والتجارب المبتكرة المتميزة والأفكار الخلاقة، التي ستدعم الهدف الرئيس للشهر بتعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار وأثره في مستقبلهم.

وقال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، إن الابتكار يُعدُّ الوسيلة المثلى لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم اليوم المملوء بالفرص والتحديات، ويمثل فرصة مثالية لتعزيز ريادة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي.

من جهته، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، أن شهر الإمارات للابتكار مناسبة سنوية نحتفي فيها بمنجزاتنا في مواجهة التحديات، وبفضل دعم القيادة أصبح ثقافة مجتمعية تدعم الجهود الحكومية المبذولة لخلق بيئة محفزة على التفكير الخلاق.

وأضاف: «يرتكز نموذجنا التنموي على التفكير الإبداعي واستباق تحديات المستقبل، ويرسخ احتفاءنا السنوي بالابتكار والمبتكرين لهذه الثقافة، ويعزز من انتشارها بين أبناء الوطن لمواصلة رحلة عبورنا نحو المستقبل بخطى واثقة».