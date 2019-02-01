كاهن الجالية العربية والفرنسية في كاتدرائية القديس يوسف بأبوظبي: مليون كاثوليكي بالدولة والقداس يحضره 130 ألف شخص

حوار- إبراهيم سليم

أكد الأب إيلي الهاشم، كاهن الجالية العربية والفرنسية في كاتدرائية القديس يوسف بأبوظبي، أن البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اختار كنيسة القديس يوسف لزيارتها، وسيعقد لقاء مع عدد محدود من الشخصيات المدعوة للقائه ومباركتهم، قبل التوجه إلى القداس المقرر عقده في مدينة زايد الرياضية التي تتسع ل 130 ألف شخص، (50 ألفاً داخل الاستاد، و80 ألفاً خارج المدينة يتابعون القداس عبر شاشات). وقال ل «الاتحاد»: «إن المسيحيين الكاثوليك هم أكثر الطوائف تعداداً داخل دولة الإمارات، حيث يتخطى تعدادهم مليون شخص، وبالتالي لن يتمكن الجميع من حضور القداس، إذ سيشارك فيه حاملو الدعوات فقط، الذين حجزوا أماكنهم، فيما يتابع الباقون القداس من خلال الشاشات أو من خلال رابط ينقل البث المباشر للقداس عبر الضغط عليه».

وأعرب عن اعتزازه بوجوده داخل دولة الإمارات، لافتاً إلى أن الكنيسة الكاثوليكية لديها تاريخ في الإمارات التي وفرت الأرض لبناء الكنيسة منذ نحو 54 عاماً، والمسيحيون الكاثوليكيون المقيمون بدولة الإمارات يعيشون بين إخوتهم في جو من الحب والسلام، ولم يتم تلقي أي شكوى سابقة.

وأشار إلى أن من أبرز وجوه قبول الآخر في دولة الإمارات دولة التسامح، هو إمكانية الحصول على مكان للعبادة وتخصيصه كمبنى كنسي أو مدرسة تابعة للكنيسة، وهو في حد ذاته يحسب لقادة هذه البلد، خاصة أنه كانت هناك لقاءات كثيرة من الآباء والكهنة مع قيادات دولة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأن هذا التطور والانفتاح الملموسين يجسد حرصا مؤكدا على إعطاء الناس الحرية في ممارسة عقائدهم، ولو لم تكن هناك النية للتيسير على المقيمين والسماح لهم بممارسة معتقداتهم ما كان لنا أن نكون هنا الآن.

وقال: «إن كاتدرائية أبوظبي تعد كرسي المطران المسؤول عن رعايا الكنيسة في الإمارات وعُمان واليمن، وأن ما نعيشه اليوم هو نتاج لما أسسه قادة هذه الدولة قبل وبعد الاتحاد، وأنا ككاهن أشعر بالراحة لوجودي في هذه الدولة وأمارس حياتي وعبادتي بكل أريحية، وكذلك أتباع الطائفة والطوائف الأخرى كافة، وقد أمنت الإمارات لي وللمقيمين العيش الكريم والرخاء الاقتصادي، والمعاملة الكريمة، واحترام الإنسان»، معرباً عن إعجابه بالقوانين والنظام الذي تسير عليه الدولة، والتخطيط الجيد بما جعلها مقصدا لكل الجنسيات. وأكد الأب إيلي الهاشم، أنه يحث جميع المقيمين والمنتمين إلى الكنائس على محبة هذه الدولة التي أمنت العيش الكريم لكل قاصديها واستقبلت الجنسيات كافة، وفتحت أذرعها للجميع دون تفرقة، ووفرت فرص العمل والخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن ما نشاهده اليوم في دولة الإمارات وليد عمل ممتد ودؤوب يؤكد أن هناك رغبة أكيدة من القيادة الرشيدة للدولة لتطوير الإمارات والعمل على ازدهارها، فقد نجح قادة هذا البلد المضياف في تحويل الصحراء إلى مدن حضارية تضاهي أعرق وأفضل عواصم العالم، وهو ما يجعلني أنظر بإيجابية لمستقبل هذه الدولة تحت قيادتها الرشيدة.

وقال: «نحن نشكر دولة الإمارات على توفير مناخ مثالي يمارس فيه معتنقو مختلف الديانات عباداتهم، وأدعو كل الناس أن يدعو لهذه الدولة بالازدهار المستمر، وأن يحبوا هذه الدولة المحبة البعيدة عن التعصب والتي تعد نموذجا لتقبل الآخر، واحترام الأعراق والأجناس».

وأشار إلى أن الإمارات تحتضن حواراً مهماً بين أتباع الأديان، وما كان للزيارة أن تتحقق لولا إدراك وتقدير الإمارات لأهميتها ونبل أهدافها، فالإمارات تقوم بدور مهم على صعيد الحوار والسلام، وسيكون للقاء نتائج مهمة على الصعد كافة.

وتابع: «أنا قدمت إلى هنا في عام 1997 وأنا أب كبوشي، والكبوشية انطلقت من روما، وأنا مرسل كبوشي مستلمين رسالة الكنيسة في أبوظبي والمنطقة، اهتم بالجالية العربية في الإمارات، ومسؤول أيضاً عن خدمة رعايا الكنيسة من الجنسية الفرنسية، وفي 2004 كنت كاهناً في الكنيسة بأبوظبي».

وقال نيافته: «من ضمن مسؤولياتي عمل نشاطات الكنيسة داخل الكنيسة، وهذا دورنا، وأحياناً نزور المرضى والكبار والعجائز الذين لا يستطيعون القدوم إلى الكنيسة»،

وأشار إلى أن زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات تاريخية بالنسبة لنا ككاثوليك ولكل الطوائف الأخرى، خاصة أن الدولة هنا وجهت الدعوة إلى بعض الضيوف لحضور القداس.

وتابع: «إن الإمارات تمثل الانفتاح الذي يقل وجوده في كثير من دول المنطقة وفي العالم، وإن إقامة القداس في الكنيسة ستبث في وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، وكذلك سيتم نقل القداس للعالم عبر رابط إلكتروني مباشرة ليتمكن أتباع الكنيسة من متابعة الاحتفالات والصلوات عبر الإنترنت، ونحن نحترم قوانين الدولة ونحترم الأديان والمعتقدات الدينية الأخرى، وهدفنا نشر المحبة والدعوة إلى احترام قوانين الدولة».

وأشار إلى أنه فور معرفتنا بزيارة البابا، شعر أبناء الطائفة بشعور لا يمكن وصفه، ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الدعوة التي راعت الناحية الروحية لأبناء الكنيسة، وكان هناك إقبال كبير للتسجيل في القداس والحصول على بطاقات الدعوة من داخل وخارج الدولة، والذي أسعدنا وجود فرح موازٍ من الأصدقاء والناس من غير أبناء الكنيسة، واهتمام من كل الفعاليات والأنشطة الثقافية وأجهزة الدولة.. وكثيرون طلبوا مقابلة قداسة البابا، خاصة وأن قداسته يتمتع بإنسانية عالية، ومواقفه مشهودة للحفاظ على الإنسان وكرامة الإنسان وكل ما يؤدي إلى خير الإنسانية، وله طريقة سهلة وقريبة من الناس».

أول مبنى كنسي

وأشار الأب إيلي الهاشم إلى أن الكنيسة الكاثولكية تأسست في أبوظبي عام 1965 قبل قيام الاتحاد، وكان مقرها على الكورنيش، وفي عام 1983 انتقلت إلى مكانها الحالي، واحتفلنا باليوبيل الذهبي لها منذ سنوات سابقة، ونتحدث عن الكنيسة وليس عن وجود مسيحي كاثوليكي سبق إنشائها، حيث كان مستشفى الواحة تابعاً للكنيسة، وهي كانت بالعين، وأيضاً مدرسة القديس يوسف هي أول مدرسة بأبوظبي، وهي تابعة للكنيسة ومسؤول عنها راهبات هنديات، وهي تابعة للمطرانية لأن معظم طلابها هنود، وتدرس منهاج الحكومة، وبالتالي أول مبنى كنسي وتربوي كان للكنيسة الكاثوليكية، وتم إنشاء مدرسة الوردية بأبوظبي بعدها مباشرة، ولذا فإنها بالفعل زيارة تاريخية بالنسبة لنا ككاثوليك ولكل الطوائف الأخرى.