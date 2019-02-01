مدير شركة إيدلمان العالمية لـ "الاتحاد": الإمارات الثانية عالمياً في ثقة الشعب بالحكومة

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أظهرت نتائج استطلاع مؤشر إيدلمان للثقة أن دولة الإمارات تصدرت أعلى الدول للعام الثاني على التوالي من حيث (الثقة) في الأعمال والإعلام والمجتمع، وجاءت في المرتبة الثانية، ضمن أعلى أربع دول من حيث ثقة المواطنين وتقديرهم للحكومة، وحرصهم على الاستماع إلى أصحاب الأعمال والشركات التي يعملون بها.

وكشف الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه شركة إيدلمان العالمية خلال المنتدى الاقتصادي في دافوس، عن أن 82% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم في الحكومة بدولة الإمارات، أي ما يشكّل زيادة نسبتها 5% مقارنة بنتائج العام الماضي، لتحتل الدولة المركز الثاني في المؤشر، بعد الصين مباشرة.

وقال جوني موليغان، مدير، استشاري أسواق المال في الشركة لـ«الاتحاد»: «قمنا بإصدار أبرز النتائج الرئيسة الخاصة بالإمارات، والتي اتسمت بالقوة للغاية والتحسن في مستويات الثقة على أساس سنوي، إذ ارتفع مستوى الثقة في قطاع الأعمال بدولة الإمارات بمقدار 6 نقاط مقارنة بالعام الماضي، لتحل في المرتبة الرابعة عالمياً، بعد كل من الصين وإندونيسيا والهند، وفي المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة الشعب في الحكومة بعد الصين التي حلّت في المركز الأول، وارتفعت الثقة في الإعلام بدولة الإمارات بمقدار 4 نقاط، وذلك بعد الصين وإندونيسيا والهند».

وبالنسبة لأسباب ارتفاع مستويات الثقة في الإمارات، قال موليغان: «يعود الفضل في ذلك إلى السعي المستمر من قبل القيادة والحكومة في الإمارات نحو تطوير وتنويع اقتصاد الدولة، وقد أثمرت هذه الجهود عن ضخ استثمارات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإسكان والبنية التحتية على مدار العشرة إلى العشرين عاماً الماضية». وتابع: «يأتي ذلك في الوقت الذي يحظى المواطنون في دولة الإمارات بإطار تشريعي وسيادة للقانون، ما يعزز مناخ ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك أطلقت الحكومة مؤخراً حزمة تحفيزية بقيمة 50 مليار درهم تشمل قطاعات تكنولوجية واقتصادية ومعرفية واجتماعية، الأمر الذي أسهم في تعزيز الثقة بالدولة، ولا شك أن هذا الإطار القوي يساهم في بناء الثقة ويرسي تصوراً واضحاً لمستقبل يسعى إليه الجميع بخطى واثقة».

الجدير بالذكر، أن إيدلمان هي شركة علاقات عامة أميركية تأسست وسميت دانيال إيدلمان في عام 1920 وحالياً يديرها ابنه ريتشارد إيدلمان، ويقع مقرها في نيويورك وشيكاغو، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وهي رائدة في مجال الاتصال والتسويق، تتعاون مع مجموعة من الشركات والمنظمات الكبرى، والإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الوحيدة المدرجة في التقرير.