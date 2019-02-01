فعالية توعية لـ"شرطة أبوظبي" في المدرسة الكندية

أبوظبي(الاتحاد) قدمت شرطة أبوظبي، فعاليات ترفيهية وتوعية في «المدرسة الكندية ،» تحت شعار «تسامحنا سعادة»، ونظم الفعالية قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات.

واطلع الطلبة على دورية الأطفال، ودوريات المسعف والإطفائي والمنقذ الصغير، وشاهدوا عروضاً لشرطة الخيالة والكلاب البوليسية.

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