"الإمارات للثلاسيميا" تنضم إلى "إسعاد" شرطة دبي

دبي (الاتحاد) وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا، بهدف تزويد المصابين بمرض الثلاسيميا ببطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، وتحصر وتجمع فيها العروض والحسومات والمزايا كافة التي يقدمها القطاعان العام والخاص، والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

ووقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، العميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، فيما وقعها عن طرف جمعية الإمارات للثلاسيميا، عبد الباسط محمد مرداس، نائب رئيس مجلس الإدارة.

وتتيح المذكرة انضمام المصابين بمرض الثلاسيميا إلى برنامج «إسعاد»، وستزود شرطة دبي المرضى ببطاقة إسعاد وإشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي.

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