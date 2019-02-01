307 حالات اجتماعية تعاملت معها شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

تعامل مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مع 307 حالات اجتماعية خلال العام الماضي، وتمكن من إغلاق نحو 122 حالة منها، ونفذ نحو 54 محاضرة توعية من خلال برنامج الثقافة الأمنية، وبلغ عدد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي نحو 7641 مستفيداً، من فئة طلبة المدارس وأولياء الأمور، والفئة التدريسية والإدارية، في مختلف المدارس على مستوى الإمارة، كما شارك المركز في 12 فعالية أقيمت في مناسبات مختلفة.

وقال المقدم فيصل حمد آل مالك، رئيس مركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة: «إن المركز حريص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي للحالات الواردة إليه كافة، والتعامل معها بكل احترافية، من حيث الاستقبال، والاستماع للمشكلة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، والعمل بتطبيق نظام الحلول الودية من دون اللجوء إلى القضاء، من خلال تقديم النصائح والإرشاد، إلى جانب التوعية لأفراد المجتمع لتجنب الوقوع في بعض السلوكيات السلبية، وإحلال الوئام، وكل ذلك في إطار من السرية التامة مع مختلف القضايا، عبر فريق عمل مختص قادر بشكل كبير على احتواء المشكلة، وحلها على النحو المطلوب».

ودعا الأسر والجمهور كافة إلى تعزيز الوقاية من الوقوع بالجريمة، وتعميق التعاون بين الشرطة والمؤسسات وأفراد المجتمع على حد السواء، لكي نصل إلى مجتمع آمن وسعيد، من خلال تدعيم السلوك الإيجابي، وتدريب وتثقيف الجميع بهذا الشأن، كما نوه إلى التعامل الإيجابي والذكي مع شبكات التواصل الاجتماعي، والحذر من فئة تستدرجهم إلى الوقوع بالجرائم أو انتهاج السلوك الخاطئ.