جائزة التميز لـ"شرطة أبوظبي" في "توظيف 2019"

أبوظبي(الاتحاد) حصلت شرطة أبوظبي على جائزة التميز التفاعلية بين المتقدمين في معرض أبوظبي للتوظيف 2019». وقال العميد محمد سعيد الكعبي، مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية: «إن التحاق الأفراد بالعمل في الشرطة يعكس رغبة المجتمع في خدمة الوطن»، مؤكداً الاهتمام بالكوادر الوطنية وتحفيزها على الإبداع والتطور، في بيئة عمل تشجعهم على الارتقاء والابتكار. ويشار إلى أن شرطة أبوظبي أحد الرعاة البلاتينيين للمعرض، إلى جانب عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة التي تستقطب الكفاءات الوطنية المتميزة، وتوفر برامج تدريب وتطوير مهني في مختلف المجالات.

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