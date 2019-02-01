"تدوير": المواقع الإنشائية بؤر لتوالد القوارض بنسبة 65%

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» أن المواقع الإنشائية بؤر لتوالد القوارض بنسبة إصابة 65% خلال الفترة الحالية، في وقت يكثف المركز حملاته لمكافحة القوارض في جميع أماكن وجودها، والتي تتضمن المباني والمنشآت وفتحات الصرف الصحي والحدائق العامة والمزارع والعزب وأي بؤر من المحتمل أن تتوالد فيها.

وأوضح محمد المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة الآفات والصحة العامة التابعة في «تدوير»، أن الفرق الفنية في «تدوير» تقوم بحملات مجدولة أسبوعية لمكافحة القوارض على مدار العام من دون توقف بجميع المناطق في إمارة أبوظبي، ومنها المناطق السياحية والحيوية، مثل شاطئ القرم وكورنيش أبوظبي، وتتم عن طريق وضع «طعم» القوارض في صناديق وتثبت على جوانب المماشي وعلى الأشجار وبين صخور الكاسر على الكورنيش وأيضاً توضع طعوم القوارض في فتحات تصريف مياه الصرف الصحي، وفتحات غرف تفتيش الكهرباء، وجميع المواقع المحتملة لوجود القوارض. وأكد المرزوقي لـ«الاتحاد» أنه تم متابعة المصايد الحية بكورنيش القرم الشرقي ولم يتم اصطياد أي فأر ولا توجد آثار إصابة جديدة، كما تم زيادة عدد 6 مصايد أخرى جديدة في المنطقة ومتابعة الطعوم المثبتة بين الصخور.

وأشار المرزوقي إلى أنه تم استخدام 7000 كيلو جرام تقريباً مبيدات للقوارض خلال عام 2017، وحوالي 9000 كيلو جرام العام الماضي على مستوى إمارة أبوظبي.

وبين أنه من خلال عمليات المسح والرصد في جميع مناطق إمارة أبوظبي تم ملاحظة وجود نسبة عالية من القوارض في المواقع الإنشائية، والتي هي خارج نطاق عمل تدوير، وقد بلغت نسبة الإصابة بالقوارض داخلها 65%، حيث تشكل هذه المواقع بؤراً لتوالد القوارض من حيث تراكم نفايات البناء والنفايات الغذائية، وتراكم «السكراب».

وفي هذا الإطار، أكد المرزوقي ضرورة إلزام المواقع الإنشائية بالتعاقد مع شركات مكافحة خاصة للقوارض، ضمن عقود خلال فترة الإنشاء.

وبين أن بعض الممارسات السلبية من قبل الجمهور كتخزين المواد الغذائية والأثاث المستعمل بصورة غير مناسبة، تشكل بيئة لجذب وتوالد القوارض، كما أن أحد الأسباب لانتشار القوارض تربية الحيوانات داخل المنازل، وكثرة البنايات المهجورة في منطقة الزاهية (النادي السياحي)، والتي تشكل بؤراً لتوالد القوارض داخلها.

وأكد المرزوقي أن «تدوير» خلال السنوات الماضية نجحت في التحكم والسيطرة على تزايد أعداد القوارض في إمارة أبوظبي، من خلال اتباع أحدث الطرق والممارسات المتبعة عالمياً في عمليات المسح، الرصد ومكافحة القوارض، مما ساهم في تقليل نسب الإصابة في جميع مناطق الإمارة، حيث وصلت نسب الإصابة إلى حدود الإصابة، ضمن المعدلات الطبيعية، والتي بلغت 6.7 % لغاية عام 2018.

وأكد المرزوقي أنه خلال عام 2018 تم التعامل مع 26628 طلب خدمة لمكافحة القوارض في جميع مناطق إمارة أبوظبي، منها 11011 طلباً في مدينة أبوظبي، و12137 طلباً في مدينة العين، و480 طلباً في منطقة الظفرة.

وأكد أن «تدوير» تستخدم أساليب المكافحة والوسائل المعتمدة عالمياً في مكافحة آلآفات والقوارض التي تدخل ضمن طرق مختلفة عدة، تندرج تحت عمليات المكافحة الفيزيائية، والتي تعتمد على العوامل البيئية وعناصرها للسيطرة على الآفة، مثل إزالة المخلفات والمهملات بين الفلل والبنايات، غسيل الحاويات وتجفيف أماكن تجمع المياه، فيما تعتمد المكافحة الميكانيكية على استخدام المصائد والعوائق الميكانيكية، مثل مصائد البعوض والفئران، أما المكافحة الحيوية فتعتمد على استخدام كائنات حية في مكافحة الآفات، مثل استخدام بعض أنواع أسماك البلطي وأسماك الصد في مكافحة يرقات البعوض، حيث تتغذى عليها، وكذلك استخدام البكتيريا أيضاً في مكافحة يرقات البعوض.

أما المكافحة الكيميائية فتعتمد على استخدام مواد كيميائية مصنعة ومبيدات حشرية تساعد في القضاء على الآفات، وهي مواد صديقة للبيئة، وذات فعالية عالية في القضاء على الآفات.