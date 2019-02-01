توعية طلبة مدرسة شعم بالسلامة المرورية

رأس الخيمة (الاتحاد) قدّم الملازم أول صالح علي الشحي من فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بالتنسيق والتعاون مع مركز شرطة شعم الشامل، محاضرة تثقيفية حول «السلامة المرورية»، بهدف تنمية السلوكيات والمهارات لدى طلبة المدارس وتعريفهم بالقواعد المرورية والتعليمات، عبر استعراض اللائحة المرورية، واستعراض أهم وأبرز السلوكيات الخاطئة التي ينتهجها البعض، وبيان المخالفات بهذا الشأن، بالإضافة إلى تقديم النصائح والإرشادات. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة على القيام بدورها الإيجابي والفعال تجاه شريحة طلبة المدارس، باعتبارهم عماد المستقبل، والمساهمة بإضفاء كل ما يساهم في زيادة الوعي، ونشر الثقافة المرورية للحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات.

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