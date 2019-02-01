"وزارة البنية التحتية": إنجاز 68% من شارع كلباء الدائري

السيد حسن (كلباء)

أكدت وزارة تطوير البنيّة التحتية، أمس، أن نسبة الإنجاز في طريق كلباء الدائري، الواصل بين خطم ملاحة الحدودي مع سلطنة عمان الشقيقة وشارع حمد بن عبدالله بالفجيرة، بلغت 68 %، وأن تسليم المشروع في شكله النهائي سيكون خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتم استخدام الذكاء الاصطناعي عبر الأقمار الاصطناعية لأول مرة من قبل الوزارة، لتنفيذ أعمال الدفان الحصوية لطبقة الأساس على الطريق، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بالوزارة.

وقال المهندس الحمادي «للاتحاد»: «إن إنجاز الطريق يسير في مواعيده المحددة، وفق الخطة العامة للمشروع، حيث يستغرق إنجاز المشروع منذ بدايته 570 يوماً، وتصل تكلفة الطريق 60 مليون درهم، ووفقاً للمواعيد المعلنة فسوف تتسلم الوزارة الطريق في النصف الثاني من العام الجاري».

ولفت المهندس الحمادي إلى أن المشروع مناطق خطم ملاحة الحدودية مع سلطنة عمان الشقيقة، بمناطق وضواحي كلباء بشارع الكورنيش في المدينة، ومن ثمّ شارع الحيل الصناعية بالفجيرة، ثم شارع حمد بن عبد الله الرئيس الواصل إلى دبي، ويمر الطريق من خلف كلباء، ما يتيح الفرصة لقطع المسافة بين شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالفجيرة وخطم ملاحة الحدودي مع عمان في دقائق بسيطة، من دون المرور من وسط مدينة كلباء، والتوقف في الإشارات الضوئية بها.

وأشار مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية المهندس أحمد الحمادي إلى أن الطريق يبلغ طوله 6.95 كيلو متر، وهو طريق مزدوج بحارتين في كلا الاتجاهين، مع تنفيذ أكتاف للطريق داخلية وخارجية، مع توفير حيز لحارة ثالثة مستقبلية ضمن الجزيرة الوسطية.

وأضاف الحمادي أن مشروع الطريق يضم تقاطعات بإشارات ضوئية، وإقامة حواجز الحماية المعدنية على طول الجهة الداخلية للجزيرة الوسطية للطريق، كما يتم تنفيذ قناة لتصريف الأمطار على طول جانبي الطريق.

وأوضح المهندس الحمادي أن المشروع يتضمن تنفيذ 4 عبارات لتصريف مياه الأمطار، وقنوات لتصريف المياه للمصبات الدائمة، وتنفيذ متطلبات أعمال الخدمات مع الدوائر المحلية المعنية بالمنطقة.

كما يضم المشروع تنفيذ شبكة إنارة على طول الطريق بجانبيه، وعمل اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية كافة على جانبيه، بما يضمن السلامة المرورية، وسلامة مستخدمي الطريق على مدار الساعة.

ولفت المهندس الحمادي إلى أنه ولأول مرة في الدولة تستخدم الوزارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال الدفان الصخرية الخاصة بالمشروع، وذلك من خلال الربط المباشر مع الأقمار الاصطناعية، وقد أعطت نتائج رائعة ومبشرة، وتم إنجاز هذا العمل في أعمال الدفان الحصوية في أساس الطريق.

هذا ويخدم الطريق الجديد العابرون من كلباء وضواحيها باتجاه الفجيرة قاصدين إمارتي دبي والشارقة ومن ثم أبوظبي، وسيكون الطريق حلاً مثالياً لتخفيف الحركة المرورية على شوارع مدينة كلباء الداخلية.