دبي (الاتحاد) حازت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات شهادة إنجاز المرحلة الأولى من مصادقة واعتماد البرامج التدريبية لسائقي نقل الركاب من مؤسسة الاتحاد الوطني لمدارس السياقة (CNAE Foundation) في إسبانيا، لتكون أول جهة خارج الاتحاد الأوروبي تحصل على اعتماد مؤسسة (CNAE).

وتعكس الشهادة جهود الهيئة لتحقيق الريادة في تعزيز جودة خدمات المواصلات العامة والارتقاء بها إلى المعايير العالمية، حيث إن إنجاز المرحلة الأولى جاء بعد أشهر من التحضير المسبق، وحضور فريق من الخبراء والمدققين من مؤسسة (CNAE) إلى دبي لإجراء تقييم شامل لنظام تأهيل سائقي نقل الركاب، عبر حافلات مؤسسة المواصلات العامة ومركبات الأجرة والليموزين.

وترتبط مؤسسة الاتحاد الوطني لتعليم قيادة السيارات (CNAE) بـ90% من مدارس السياقة الموجودة في إسبانيا، وتمثل 55 جمعية إقليمية.

كانت هذه تفاصيل خبر شهادة عالمية لـ"طرق دبي" عن برامج تدريب السائقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.