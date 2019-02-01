استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتغيير مفصل الركبة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد الدكتور محمد الرضا، مدير المكتب التنفيذي للتحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة توفر كافة أشكال الدعم والمساندة للاستثمارات النوعية، والمبتكرة في المجال الطبي، مشيراً إلى أن إنشاء مركز الأبعاد الثلاثية لتغير مفصل الركب أحد ثمار جهود الهيئة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن صناعة المفاصل بتقنية الطباعة ثلاثة الأبعاد تعد الأحدث عالمياً في هذا الشأن، حيث تحول الأمر من صناعات لأجزاء خارجية، إلى دخول التكنولوجيا إلى جسم الإنسان نفسه، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في القطاع الصحي في دبي ودولة الإمارات. وأشار الرضا، أن هذا النوع من الاستثمار من شأنه تعزيز استراتيجية ورؤية الإمارة المتعلقة بالسياحة العلاجية، حيث سيحول إمارة دبي إلى مركز إقليمي وعالمي يقصده كافة الباحثين عن العلاج فائق المستوى.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش إطلاق أول مركز مبتكر يستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تغيير مفصل الركبة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أعلن عنه هامش مؤتمر الصحة العربي، وأقامته مستشفى الزهراء بدبي، بالتعاون مع مركز الطرابيشي لتقويم المفاصل.

ولفت الرضا، إلى أن القطاع الصحي الخاص في دبي يزخر بالكفاءات عالمية المستوى، إلى جانب القطاع الحكومي، الأمر الذي جعل تقنيات المستقبل العلاجية حاضرة في دبي اليوم، فضلاً عن تسارع وتيرة النمو والتطور، وذكر الرضا أنه على شركات التأمين كافة إعادة النظر في التغطية التأمينية لجراحات صناعة المفاصل التي تستخدم تقنيات متطورة، خصوصاً أنها تنفذ لضرورة علاجية.

ويهدف المركز المبتكر الذي يستخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تغيير مفصل الركبة، إلى تقديم أحدث التقنيات في مجال تقويم المفاصل، بما في ذلك الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وأجهزة الروبوت الجراحي التي من شأنها إحداث ثورة إيجابية في نتائج شفاء مرضى الخشونة المتقدمة في المفاصل، وتماشياً مع رؤية الإمارات واستراتيجية دبي في الابتكار.

من جهته، أشار الدكتور سميح الطرابيشي، استشاري جراحة العظام ورئيس المركز، أن المركز سيصبح الوحيد في العالم الذي يصنع مفاصل صناعية للعرب والآسيويين، باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي يجعل من دبي مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة، والتي سيكون مقرها مستشفى الزهراء في دبي.