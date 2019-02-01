هزاع بن زايد: كلمة البابا قبيل زيارته الإمارات مفعمة بقيم التسامح

أبوظبي (وام) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن كلمة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية قبيل زيارته التاريخية للإمارات غداً، مفعمة بقيم المحبة والإنسانية والتسامح.

ونوه سموه في تصريحات له أمس، بهذه المناسبة إلى وصف قداسة البابا فرنسيس في كلمته الإمارات بأنها نموذج للتعايش والإخوة والإنسانية، مستشهداً سموه في هذا الشأن بما رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في هذا الصعيد من قيم تستلهمها الأجيال جيلاً بعد جيل، إلى جانب احتفائه بتجربة حضارية وتنموية عالمية نفتخر بها.

وأعرب سموه عن التطلع لحضور قداسة البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في دار زايد، دار الخير والتسامح.

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