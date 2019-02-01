ملتقى دبي لطب الأسنان يستعرض أحدث التقنيات العلاجية اليوم

دبي (وام) يبدأ أكثر من 200 خبير ومتخصص في مجال طب الأسنان من داخل الدولة وخارجها اليوم في دبي، مناقشات مهمة حول مختلف الموضوعات الملحة في طب الأسنان وزراعتها وترميمها وتجميلها وأحدث الوسائل والتقنيات لعلاج مشاكل الأسنان.

وترتكز الأجندة العلمية لملتقى دبي العالمي لطب الأسنان «DWDM» الذي تنطلق فعالياته دورته الـ 19 اليوم، ويتضمن 11 ورشة عمل تدريبية، ويستمر ثلاثة أيام في فندق «نوفوتيل دبي» على عدد من الموضوعات المهمة منها استخدام تكنولوجيا الليزر في علاج اللثة وعلاج التقويم باستخدام أجهزة التثبيت المؤقتة، وإتقان ترميم الأسنان الأمامية المكسورة بالحشوات الضوئية «الكومبوزت» وتصميم الابتسامة ووضع اللمسات الجمالية عند إعداد عدسات «الفينير» وزراعة الأسنان والعلم التجميلي في زراعة الأسنان وتصميم الابتسامة الرقمي والترميمات البديلة ذات الجودة العالية للأسنان الخلفية.

ويمنح هذا الحدث الذي تنظمه «اندكس» للمؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس القابضة» - المشاركين فيه ساعات من التعليم المستمر المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي وشركة «اندكس» للمؤتمرات والمعارض كمؤسسة مانحة للساعات المعتمدة في التعليم الطبي المستمر معترف بها من قبل جمعية أطباء الأسنان الأمريكية.

وعلى هامش الملتقى، تنطلق فعاليات مؤتمر «إيدك» العالمي لتقويم الأسنان يومي غد وبعد غد، بالتعاون مع الجمعية السعودية لتقويم الأسنان الذي يضم أربع جلسات علمية تناقش آخر البحوث والتقنيات المستخدمة في مجال تقويم الأسنان من العمليات الجراحية وخطوات إتقان علاج تقويم الأسنان الشفاف.

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