نهيان بن مبارك يشهد تجمع السلام في حديقة أم الإمارات

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، فعالية "تجمع السلام" التي نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في حديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

كما شهد الفعالية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وعدد من المسؤولين ورجال الدين وحشود مجتمعية. اقرأ أيضاً... نهيان بن مبارك يشهد إطلاق "تعهد زايد للتسامح" لطلبة دولة الإمارات

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