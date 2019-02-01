هزاع بن زايد يزور عوض القبيسي في منطقة المشرف بأبوظبي

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عوض سلطان أحمد القبيسي في منزله بأبوظبي.

ورحب عوض القبيسي وأسرته بسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم وتقديرهم لهذه الزيارة التي تجسد اهتمام القيادة بتفقد أحوال المواطنين والتواصل معهم.

وتبادل سموه وأسرة القبيسي الأحاديث الودية التي تتجلى من خلالها روح الأسرة الواحدة وترابطها وتكاتفها وعمق التلاحم بين القيادة والشعب.



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