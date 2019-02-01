Oracle تنشئ مركز لامتياز السحابة في دبي بهدف تسريع عمليات التحول الرقمي في الإمارات والمنطقة









بالتعاون مع شركة ردينجتون الرائدة في توزيع منتجات تقنية المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا، والشريكة في برنامج Oracle بارتنر نتوركس في المنطقة، أطلقت شركة Oracle اليوم "مركزًا لامتياز السحابة" (CCoE) في دبي، بهدف فتح مجال أكبر لتبادل المعرفة حول حلول Oracle للسحابة ما يتيح لأعضاء شبكة شركاء Oracle تطوير المشاريع السحابة وتطبيقها على امتداد جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط.

وقالت أورفليث ني جو تشوركورا، نائبة رئيس Oracle وقائدة عمليات التحالفات وتقنيات القنوات للتقنية ونظم السحابة لمنطقة جنوب أوروبا وشرق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا "تشهد معدلات تبني النظم السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الشرق الأوسط برمته اتجاهًا تصاعديًا سريعًا، ورغبة منا في مساعدة عملائنا على تحقيق أقصى المنافع منها، والنمو بصورة غير مسبوقة كان لا بد لنا من الاستثمار في تزويد شركائنا بالمهارات المناسبة" وأضافت «مركز الامتياز للسحابة الجديد يتيح لشركائنا تعزيز تركيزهم على مواصلة رفع مستوى مهارات موظفيهم وتدريبهم وتعليمهم، لتكون النتيجة في المحصلة تقديم خدمات أفضل للعملاء الذين انطلقوا مؤخرًا في رحلة الاعتماد على النظم السحابية"

يقع المركز الجديد ضمن مكاتب شركة ردينجتون في دبي، وهو مفتوح لجميع شركاء Oracle الذين يتطلعون إلى تحسين مستوى فهمهم للحلول والخدمات السحابية من Oracle، مع تطوير قدراتهم على نشرها. وهكذا يجمع المركز بين أفضل ممارسات Oracle ومعرفتها العميقة باستراتيجيات السحابة وخبرة شركة ريدنجتون في بناء نظم الخدمات وتقديم الخدمات المحترفة والمساعدة التسويقية، ويقدم ذلك أفضل مستوى دعم للشركاء بما يمكنهم من تطوير أعمالهم وتقديم حلول فريدة تمامًا

وفي نفس الإطار، قال رامكومار بالاكريشنان، رئيس توزيع منتجات تقنية المعلومات في شركة ريدنجتون الخليج "يقدم مركز امتياز السحابة الجديد مجموعة متنوعة من موارد التمكين والتطوير تساعد أعضاء شبكة شركاء Oracle على تسريع عملية تبني النظم السحابية في مختلف بلدان الشرق الأوسط. بالإضافة إلى أن المركز يقدم ورش عمل تقنية تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الشركاء من أجل دعم استراتيجية التحول الرقمي للعملاء. وسيطلق المركز أيضًا بإطلاق برنامج تسريع التحول الرقمي وتبني السحابية لمساعدة الشركاء على موائمة نموذج أعمالهم مع عصر السحابة والانخراط في عملية التحول الرقمي"