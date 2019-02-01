مهرجان الطائرات الورقية يعود من جديد إلى جزيرة صير بني ياس

تستعد أنانتارا للنسخة الرابعة من مهرجانها السنوي للطائرات الورقية على أرض جزيرة صير بني ياس، يوم السبت ٢ مارس ٢٠١٩، وتعد بيوم حافل بالإثارة والمغامرة والكثير من المرح لجميع أفراد العائلة حيث ستلوّن أنانتارا سماء الجزيرة بشكل لم يسبق له مثيل.

ستبدأ الفعاليات على الساعة ١١:٠٠صباحًا حيث ستصنع العائلات طائراتها الورقية وتطلقها في سماء شواطئ الجزيرة الآسرة، وسيتخلل اليوم تقديم وجبات خفيفة مجانية وموسيقى ممتعة وأنشطة مرحة حتى الساعة ٥:٠٠ مساءً، بالإضافة إلى ترفيه للأطفال مثل الألعاب الشاطئية وركوب البوني والرماية. ولا يتوجب على الضيوف أن يصنعوا طائرات ورقية ليستمتعوا بيومهم، إذ أن مهرجان الطائرات الورقية هو فرصة رائعة لقضاء يوم ممتع معًا على الشاطئ والاستمتاع بمشاهدة ألوان الطائرات الورقية المذهلة التي ستزين سماء الجزيرة.

ستُوزّع الجوائز عن فئة "أكثر تصميم مبتكر" و"أكبر طائرة ورقية،" إلى جانب فئة "أجمل طائرة ورقية على شكل حيوان. كما ستتوفّر عُدّة الطائرات الورقية مجانًا لتتيح لك فرصة ابتكار طائرات جديدة أو إضافة لمسة جميلة على الطائرات التي صنعتها في البيت.

"نحن متحمسون مرة أخرى لكون جزيرة صير بني ياس ملتقىً لفعاليات العائلة والأطفال. بعددٍ فاق ٢٠٠ مشارك في مهرجان الطائرات الورقية في النسخ الثلاث الأولي لمهرجان الطائرات الورقية، فإننا نتوقع استقبال وجوه مألوفة وزوّارًا جددًا في الجزيرة هذه السنة." كما صرّح مدير عام المنطقة في أنانتارا أبو ظبي، السيد وائل سويد. وأضاف قائلًا: "مع التطوير الذي أضفناه على برنامج المهرجان هذه السنة من خلال المزيد من الأنشطة الشاطئية، فأنني على يقين أن مهرجان الطائرات الورقية ٢٠١٩ سيعرف كذلك نجاحًا مبهرًا."

يمكن للضيوف المشاركين خلال اليوم الاستمتاع بالاحتفالات بسعر ٢٠٠ درهم* لكل شخص بالغ و١٠٠ درهم* لكل طفل (ما بين ٣ و١٢ سنة). ستتضمن الباقة التنقل بالقارب والنقل في الجزيرة يوم الفعالية، بالإضافة إلى وجبات خفيفة مجانية ومشروبات غازية وترفيه للأطفال وعُدّة الطائرات الورقية.

ولعشاق المغامرة الذين يريدون تمديد زيارتهم ليعيشوا تجربة لا مثيل لها طيلة يومين، فإن أنانتارا تقترح عليهم باقة التخييم. يمكن للضيوف القدوم إلى جزيرة صير بني ياس قبل يوم واحد من الفعالية، ليستمتعوا بليلة تخييم في قلب منتزه الحياة البرية. وفي اليوم الموالي، سيستمتع المخيمون بالألوان المبهرة في مهرجان الطائرات الورقية لهذه السنة. سعر باقة التخييم هو ٥٨٠ درهمًا* لكل شخص بالغ و٢٩٠ درهمًا* لكل طفل (ما بين ٣ و١٢ سنة)، وتشمل عشاءً وإفطارًا في مكان التخييم.

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