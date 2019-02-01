الفيكتوري تيم يتأهب للجولة الثالثة من بطولة الإمارات للدراجات المائية بأبوظبي

يشارك فريق الفيكتوري تيم اليوم في الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للدراجات المائية (الأكوابايك)، على شاطئ ياس في إمارة أبوظبي. وينافس فريق الفيكتوري تيم بالبطولة في فئتين. فئة المحترفين وذلك بقيادة البطل العالمي النمساوي كيفين رايتر على متن الدراجة رقم 90، وفئة الناشئين بقيادة أشبال الفيكتوري تيم كلًا من حمدان سعيد جابر على الدراجة رقم 89 وسهيل راشد الطاير على الدراجة رقم 5.

وتشارك مؤسسة الفيكتوري تيم للمرة الأولى في فئة الناشئين بعدما أسست أكاديمية الفيكتوري تيم، وتهدف مؤسسة الفيكتوري من خلال مشاركتها إلى دعم المواهب الإماراتية الشابة، وتدريب وتأهيل كوادر وطنية من خلال خطة استراتيجية وبرنامج تدريبي محترف. وذلك لخلق جيل رياضي محترف في مجال الرياضات البحرية وإتاحة الفرصة لهم لإبراز مواهبهم وصقلها وليكونوا خير سفراء للدولة والمؤسسة في البطولات العالمية.

وكان فريق الفيكتوري تيم تصدر فئة المحترفين واقف جي بي 1 في الجولتين الأولى والثانية من البطولة في أقيمت على كاسر الأمواج في إمارة أبوظبي 18 يناير الماضي، عبر بطل الفيكتوري العالمي كيفين رايتر.

كما شهدت الجولة الأولى ميلاد نجم أكاديمية مؤسسة الفيكتوري تيم سهيل راشد الطاير على متن الدراجة 5 وحمدان سعيد جابر على متن الدراجة 89 واللذان احتلا المركزين الأول والثاني في فئة واقف جي بي 3 (2) للناشئين لفئة 10-12 سنة. ويتطلع أبطال فريق الفيكتوري تيم إلى خوض التحدي الجديد واعتلاء منصات التتويج في الجولة الثالثة من البطولة.

يذكر أن مؤسسة الفيكتوري تيم أطلقت أول أكاديمية من نوعها محلياً وإقليمياً لتبني المواهب الشابة والعمل على صقل مهاراتها في مجال الرياضات البحرية يناير الماضي وضمت كل من البطلان سهيل راشد الطاير وحمدان سعيد جابر اللذان يخوضان حاليًا منافسات بطولة الإمارات للدراجات المائية ويحرزان نتائج مبهرة.