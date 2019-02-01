شوقي دلال يكرم الشاعر الكبير شوقي ابي شقرا بلوحة وكلمة.

بدعوة من منتدى شهرياد وتنظيم الشاعر الاستاذ نعيم تلحوق ورعاية وزارة الثقافة اللبنانية ممثلة بمدير عام الوزارة الدكتور علي الصمد كرم رئيس "جمعية محترف راشيا" شوقي دلال الشاعر

شوقي أبي شقرا في ليلة ثقافية مميزة أقيمت في فندق غولدن توليب الحمرا بيروت بتقديم لوحة فنية إستوحاها دلال من شخصية وشِعر ابي شقرا وكان لدلال كلمة في المُكَرّم عدد فيها مزاياه الإنسانية خاصة مواكبته لنشاطات "جمعية محترف راشيا" عبر جريدة النهار منذ العام 1992 ولغاية اليوم.

شارك في كلمات التكريم ايضاً جمع من رواد الثقافة والفكر والإبداع في لبنان

السادة سمير عطاالله ، وعبده لبكي، إدمون رزق ، د. إلهام كلاب البساط ، محمود شريح ، لامع الحر ، سلمان زين الدين ، مردوك الشامي ، سركيس ابو زيد ، ميشال سعادة ، زياد كاج ، قاسم قاسم و فوزي يمين .

وتخلل المشهد الاحتفالي قراءات من شعر أبي شقرا لكل من : محمد ناصر الدين ، باسكال صوما، ميشلين مبارك.

ومعزوفات موسيقية على الغيتار للفنان جهاد وهبي ، ورسم مباشر للفنان التشكيلي علي شحرور حيث رسم بورتريه لأبي شقرا.

أدار اللقاء الاديب سليمان بختي .