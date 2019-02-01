مفوضية مرشدات الشارقة تصطحب منتسباتها في رحلة إلى عوالم الفلك ودراسة الحياة البرية

اختتمت مفوضية مرشدات الشارقة مؤخراً برنامجاً تدريبياً استهدف الزهرات (من 7-11 عاماً)، لتنمية المهارات الحياتية للمشاركات، وصقل شخصيتهنّ من خلال مجموعة من الورش التفاعلية والتعليمية، والرحلات العلمية التي حفزت الخيال وحب الاستطلاع لديهنّ.

وتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية من بينها ورشة "صحة وسياحة" التي تضمنت دروساً في تعليم المشاركات السلوكيات الصحية الصحيحة التي يجب اتباعها خلال الجولات السياحية الشتوية، فضلاً عن تعزيز وعيهن بأساليب الوقاية من الأمراض خلال فصل الشتاء.

وأتاح البرنامج للزهرات فرصة المشاركة في رحلة علمية حملت عنوان "اكتشف محمية واسط"، حيث تعرفت الزهرات خلالها على أهم مميزات النظام البيئي للمحمية الواقعة في منطقة الرمثاء بالقرب من ضاحية واسط بالشارقة، كما تعرفن على أنواع الحيوانات التي تعيش فيها، ومن بينها حوالي 60 نوعاً من الطيور التي تتخذ من المحمية موطناً لها.

كما شاركت الزهرات في رحلة تعليمية إلى مركز مليحة للآثار، جاءت ضمن فعاليات "ورشة علوم الفضاء" التي عرضت مقدمة في علم الفلك، وأساسيات المراقبة الجوية، وسلطت الضوء على طبيعة عمل النظام الشمسي، كما عاشت "الزهرات" تجربة مراقبة النجوم والأجرام السماوية.

وفي هذا الصدد قالت شيخة الشامسي، مدير مفوضية مرشدات الشارقة: "جاء تنظيم هذا البرنامج التدريبي في إطار حرصنا في مفوضية مرشدات الشارقة على تعزيز المهارات الحياتية لدى منتسباتنا حتى يكن أكثر قدرةً واستعداداً لمواجهة تحديات قد يتعرضن لها خلال مسيرة حياتهن، إذ هدفنا من خلاله إلى تعزيز معارف زهراتنا بالسلوكيات الصحية السليمة التي يجب عليهن اتباعها مع قدوم فصل الشتاء، وخلال مشاركتهن في الجولات السياحية الشتوية، إلى جانب اتاحة الفرصة لهن للوقوف على مجموعة من الظواهر البيئية والكونية من خلال رحلتين إلى كل من محمية واسط، ومركز مليحة للآثار، نجحتا في تشجيع الفتيات على القيام بمزيد من البحث والاستكشاف حول هذه الظواهر".