الامير مشعل بن ماجد يكرم مجموعة عبدالمحسن الراجحي وابناءه لدعمهم مسابقه القران الكريم



جدة-امل العامري كرم صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة مجموعة عبدالمحسن بن صالح الراجحي وأبناءه في الحفل الذي اقامته جامعه جدة لتكريم حفظة كتاب الله من الطلاب والطالبات

وتسلم نايف بن عبدالمحسن الراجحي درعا من سمو محافظ جدة تقدير لدعم مجموعة الراجحي للمسابقات القرانيه وتشجيعها لحفظة كتاب الله ودورها في العمل المجتمعي المستدام

واعرب نايف الراجحي باسمه ونيابه عن مجموعة عبدالمحسن الراجحي وابناءه عن شكره وتقديره لسمو الامير مشعل بن ماجد منوها بالدعم اللامحدود لسموه الكريم لحفظة كتاب الله من خلال اقامة الفعاليات والمسابقات التي تخدم القران الكريم

وأكد نايف الراجحي على ان من ابرز ما تمخض عن احتفال جامعة جده تدشين سمو محافظ جدة لاول كلية للقران الكريم على مستوى الجامعات السعوديه

وقال ان اقل ما يجب أن يقدم من القطاع الخاص دعم كل ما من شانه دعم الطلاب والطالبات لحفظ كتاب الله وترتليه وتجويده وتدارس معانيه

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