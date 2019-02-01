تعيين مدير لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم

عجمان (وام) عين مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، حسين محمد عبد الله الحمادي مديراً لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، ومباشرة المهام كافة المناطة بالمركز الذي يتبع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

ويتمتع حسين الحمادي بكفاءة وخبرة في مجال العمل الإداري، بما سيسهم في الدفع والتقدم بمسيرة العمل المتعلقة بمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بمختلف أنشطته، بما سيخدم متطلبات العمل والمرحلة المقبلة، والمساهمة في وضع خبراته لتعزيز بيئة العمل، الهادفة إلى بناء أجيال متعلمة، تبنى على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتمسك بقيمه السمحة والنبيلة.

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