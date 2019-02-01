قائد عام شرطة أبوظبي يوجه بتسخير التقنيات لخدمات متميزة للجمهور

أبوظبي(الاتحاد) ـ

تفقد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، المشاريع التطويرية والتجهيزات الحديثة، في مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي.

واطلع على جاهزية الأداء وجهود الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي، وفق أفضل المفاهيم العصرية، بما يحقق المكاسب الأمنية، والاستقرار المجتمعي.

ودعا العاملين إلى الارتقاء بأداء العمل، وتسخير كافة التقنيات لتقديم خدمات متميزة للجمهور، وفق أجود ممارسات العمل الشرطي الحديث، وبما يلبي الطموحات.

وعبر عن تقديره لجهود عناصر الشرطة، وحرصهم على رفع قدراتهم، من خلال تنفيذ مبادرات أمنية ومجتمعية خدمية محفزة، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات.

ورافقه خلال الزيارة، اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، والعميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة.

وكان المزروعي، استمع إلى عرض قـدّمه العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي، عن أبرز المشاريع والتطورات المستقبلية للمديرية، ومنجزاتها الحالية، ومؤشرات المهام الإيجابية، وكذلك استعرض الخدمات الشاملة ونوعيتها ومدى جودتها، إلى جانب الإحصاءات الرقمية المتصلة بخفض معدلات الجريمة وسرعة الاستجابة للبلاغات وغيرها.

وزار قائد عام شرطة أبوظبي عدداً من مرافق المديرية، منها قسم شؤون التحقيق، وفرع الترجمة، وتعرّف على منجزاتها في مواكبة المستجدات والتطورات، وتكامل العمل الشرطي فيها، من خلال تعزيز علاقة رجل الشرطة بأفراد المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على سير العملية الأمنية بكافة جوانبها.

كما تفقد دوريات الشرطة النسائية والدوريات الجنائية، وتعرّف عن كثب على تجهيزاتها الأمنية في التعامل مع البلاغات، مما يدعم مجالات التحسين والتطوير لتقديم خدمات متميزة من حيث سرعة الإنجاز؛ ودقة الأداء، وتطبيق معايير الجودة العالمية.

واطلع على المبادرات التي تعزز الحصاد المعرفي خلال زيارة مكتبة المديرية التي تضم العديد من الإصدارات الشرطية والثقافية، وأخرى تتناول فكر المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتوثّق مسيرته في النهضة والتطوير والبناء التي يشهدها الوطن في جميع المجالات، منها الشرطية التي تعدّ الركيزة الأساسية لاستقرار أمن البلاد.