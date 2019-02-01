طالبات "الظيت" تماثلن للشفاء

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) أكدت الجهات المعنية في رأس الخيمة أن طالبات مدرسة الظيت الثانوية للبنات البالغ عددهن 10 طالبات اللاتي تعرضن إلى إصابات بسيطة جراء حادث عطب في موقد طبخ داخل المدرسة تماثلن للشفاء، وجميعهن خرجن من المستشفى، بعد تلقيهن الرعاية الطبية اللازمة.

وأثار هذا الحادث الذي وقع ظهر أمس الأول نوعاً من الخوف لدى الطالبات المتواجدات في المدرسة، وأسفر عن وجود 10 إصابات منها إصابتان تعرضتا إلى حروق بسيطة تم على إثرها تلقيهما الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارة.

وذكرت أن 8 طالبات تعرضن إلى حالة من الخوف والذعر جراء الحادث، فيما أصيبت طالبتان بحروق بسيطة تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن وتم تسليم ملف الحادث للجهات ذات الاختصاص لمتابعة واستكمال الإجراءات.

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