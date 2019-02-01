عمر العلماء يلتقي الرئيس التنفيذي لمستشفى فيلادلفيا للأطفال

دبي (الاتحاد) التقى معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2019، مادلين بيل، الرئيس التنفيذي لمستشفى فيلادلفيا للأطفال والوفد المرافق، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والوكلاء المساعدين.

وناقش معاليه سبل التعاون المشترك الصحي بين الجانبين، وآلية تدريب الأطباء والممرضين، بالإضافة إلى البحث في مجموعة الوظائف المستقبلية للذكاء الاصطناعي، وما توصلّت إليه دولة الإمارات من إنجازات في إطار استراتيجية الإمارات للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات.

كما جرى بحث سبل دعم المبادرات الهادفة إلى تحويل الإمارات لتكون الأفضل عالمياً ًبالقطاعات كافة.

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