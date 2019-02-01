"مرور أبوظبي" يكرم شركاء التوعية

أبوظبي (الاتحاد) كرمت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الموظفين المتميزين، والشركاء الاستراتيجيين الداعمين لخطة التوعية لعام 2018، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في أولوية جعل الطرق أكثر أمناً، من خلال نشر الثقافة المرورية في المجتمع.

وأشاد العميد أحمد عبد الله الشحي نائب مدير المديرية، بمشاركة الشركاء الإيجابية في تنفيذ برامج التوعية المرورية، مؤكداً أهمية ذلك في تعزيز السلامة المرورية.

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