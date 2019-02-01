إغلاق جزئي لشارع "خليفة بن زايد الدولي" باتجاه الغويفات

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن بدء الإغلاق الجزئي لشارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي E 11 باتجاه الغويفات صباح اليوم حتى صباح الأحد المقبل، وذلك لإجراء تحسينات وإصلاحات على الطريق على أن يبدأ إغلاق المسار الأيمن اليوم في الساعة 12 صباحا، ويستمر الإغلاق حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت ليبدأ بعدها مباشرة إغلاق المسار الأيسر، ويستمر الإغلاق حتى الساعة السادسة من صباح الأحد.

وتبدأ منطقة الإغلاق عقب جسر وطريق الشاحنات أبوظبي العين حتى جسر ايكادا باتجاه الغويفات مع استمرار حركة السير في الاتجاه المقابل من الغويفات إلى أبوظبي بشكلها الطبيعي والمعتاد من دون أي تغير.

وأهابت الدائرة بمستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات السلامة المرورية لضمان أمن وسلامة الجميع من مستخدمي الطريق.

وكان الطريق قد شهد في وقت سابق إغلاق المسرب الأيسر في الاتجاهين، في المنطقة الواقعة بين جسري حميم والضبعية بشكل مؤقت بسبب الأعمال الإنشائية في المنطقة المذكورة، وبناء عليه تم تعديل سرعة ضبط الرادار في منطقة الإغلاق، لتكون 120 كلم/‏‏ ساعة.

كما تكثف شرطة أبوظبي وجودها لتوفير السلامة على الطريق من خلال تكثيف الرقابة وزيادة أعداد الرادارات الثابتة والمتحركة، وإنشاء نقاط للإسعاف والإنقاذ على الشارع بما يسهم في زيادة سرعة الاستجابة للحوادث المرورية.

ويشهد شارع الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الدولي حركة نشطة وكبيرة طيلة الوقت باعتباره الشريان الرئيس الذي يربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية عن طريق البر، كما يشهد كثافة عالية من الشاحنات والسيارات منذ افتتاحه العام الماضي ويستوعب من 6000 إلى 8000 مركبة في الساعة.

ويتضمن 33 موقفاً للشاحنات، و10 محطات تعبئة وقود واستراحات جانبية ويسهم في الحد من الحوادث المرورية، لاسيما مع تخصيص مسار للحافلات والنقل الثقيل، وآخر للطوارئ، ويمثل الطريق أهمية خاصة لإمارة أبوظبي ومنطقة الظفرة لأنه يربط دولة الإمارات بالدول المجاورة، ويسهم في تسهيل حركة النقل التجاري الدولي، بالإضافة إلى دعمه النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنطقة.