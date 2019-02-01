"نبضات" تجري 80 عملية لعلاج قلوب الأطفال المتعففين في المغرب

الرباط (وام) أطلق معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية، أمس الأول، بمدينة مراكش المغربية، مبادرة «نبضات» لعلاج قلوب الأطفال تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي وقسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي «محمد السادس».

وتستهدف هذه الحملة الطبية التي أُعلن عنها في مؤتمر صحافي الكشف على 300 طفل مصابين بالتشوهات الخلقية للقلب، وإجراء أكثر من 80 عملية جراحية لعلاج القلب في المستشفى لفائدة المرضى المتعففين من أبناء المملكة المغربية.

حضر انطلاق فعاليات المبادرة الاستشفائية الإنسانية الدكتور حسن نجمي وكيل وزارة الصحة المغربية، والدكتور عبيد محمد الجاسم رئيس الفريق الطبي الإماراتي والوفد المرافق له، والمدير العام للمركز الاستشفائي محمد السادس الدكتور حسن روخاني، والدكتور توفيق أبو الحسن مدير مستشفى الرازي ومندوب وزارة الصحة والسلطات المحلية بجهة مراكش، وعلي الزعابي ملحق دبلوماسي بالسفارة.

وأشاد معالي السفير الكعبي بمبادرة «نبضات» التي تأتي في إطار المبادرات الإنسانية الكريمة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية للتخفيف من معاناة مرضى القلب، وهي مبادرات تُلامس حياة الناس مباشرة، وتُعيد الأمل إلى عدد كبير منهم الشيء الذي يُشكل مصدر فخر واعتزاز بحكم الرسالة النبيلة لهذه المبادرة.

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