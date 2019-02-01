وزير "الصحة" يبحث التعاون مع وفد شركة "سونيك"

دبي (الاتحاد) التقى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، على هامش مشاركة الوزارة بمعرض ومؤتمر الصحة العربي 2019، وفد شركة «سونيك» برئاسة ايفانغلوس كوتسوبولس المدير التنفيذي، بحضور الوكلاء المساعدين.

وبحث معاليه، مع كوتسوبولس سبل تطوير علاقات التعاون المشترك الصحي، و«الذكاء الاصطناعي» الذي توليه دولة الإمارات اهتماماً بالغاً، إذ أطلقت استراتيجية ووزارة خاصة به، مستشرفة بذلك المستقبل الذي تستعد لبنائه عبر اتخاذ الكثير من الخطوات والإجراءات لمواكبة أحدث التقنيات في شتى المجالات.

وتناول الاجتماع، الاتجاه إلى تبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحكومي وخلق بيئات قائمة على الإبداع والابتكار وتسريع الإنجاز الحكومي، واستثمار أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة عالية.

كما تطرق الاجتماع إلى المبادرات العديدة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي إلى أرفع المستويات، بما يحقق المعايير العالمية للجودة، ويتلاءم مع الاستراتيجية الصحية الوطنية، ورؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 الهادفة إلى إيجاد مستقبل صحي فريد قائم على الابتكار، وإيجاد خدمة صحية تؤدي إلى إسعاد شعب الإمارات بما يفوق توقعاته.

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