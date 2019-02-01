5500 زائر لـ "المرح للصحة واللياقة 2019" بالعين خلال يومين

جمعة النعيمي (العين)

زار مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات عضو المجلس، أمس الأول مهرجان «المرح للصحة واللياقة 2019» في دورته الثامنة، يرافقه الدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي، مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني وعدد من المسؤولين، للاطمئنان على سير تنظيم فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان «المرح للصحة واللياقة 2019» التي دشنها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أمس الأول.

وقال الشامسي : «تجاوز عدد الزوار أمس 3 آلاف زائر، وفي هذا اليوم وحتى هذه اللحظة تجاوز عدد الزوار 2500 زائر، ونتمنى أن يزداد العدد، داعيا أفراد المجتمع للحضور والمشاركة في هذه الفعاليات المتنوعة للتعريف بأهمية هذه الشريحة ودعمها من صغار السن لجميع أفراد المجتمع مع أصحاب الهمم».

وأضاف: « هناك فعاليات متنوعة يضمها المهرجان كالجوجيتسو والدراجات والرياضات المتنوعة ومن ثم سينتقل إلى جميع إمارات الدولة، والافتتاح الرسمي سيكون في مدينة أبوظبي وهو موجه للجميع».

وأكد الدكتور الحمادي: « المهرجان تظاهرة اجتماعية كبيرة لخلق جو من المرح والصحة ومعرفة الأدوات والفعاليات التي تؤدي إلى الصحة وعلى هذا الأساس المشاركون مختلفون في التخصصات، ككلية فاطمة للعلوم الصحية بجميع التخصصات وتعريف الزوار والطالبات، وأيضا المساهمة في التدقيق الصحي، والمهرجان فعاليات متعددة تصب في اتجاه واحد»، مشيرا إلى أن التعليم والصحة يساهمان في النشاطات المختلفة للمهرجان، وهي عملية مترابطة، والفعالية فيها ربط بين جيل الصغار وصولا إلى طلبة الجامعة، كما أن أصحاب الهمم متواجدون ومؤسسة زايد العليا ترسل رسالة قوية للمجتمع مفادها أن أصحاب الهمم قادرون على المشاركة والمساهمة بفعالية في التظاهرة الاجتماعية في الأنشطة العلمية والتعليمية والعمل في منتوجاتهم الخاصة لأصحاب الهمم، والاستفادة من دور أصحاب الهمم.

ولفت إلى أن ثقافة الأسر والأهالي العالية ومعرفة الحضور للمهرجان وتواجد الأهل، كلها تشجع الأطفال على التواجد في بيئة آمنة للتعلم والرسم والأكل الصحي والرياضة، كما أن الفعاليات تعتبر منظومة كاملة تساهم في سعادة الإنسان وصحته، وحضور الفعالية هو جزء من الروتين اليومي المفيدة للأسر، وذلك لوجود أمور جديدة في المهرجان لمواكبة التغير، وأصحاب الهمم اليوم هم جزء أساسي في المهرجان، كما أن المؤسسات الصحية تشارك في توعية أفراد المجتمع.

وقال الدكتور العور: «الهدف من الحدث، تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على المشي والحركة ورفع الجانب التوعوي للاهتمام بالجانب الصحي، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالصحة واللياقة في كل فرد يقيم في المجتمع الإماراتي، وأهمية القطاع الصحي والوظائف الصحية وازدهارها وزيادة الإقبال عليها وتوعية الناس بأهميتها، حيث تشارك الكلية بتخصصاتها في التمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي والإشعاع الطبي وطب الطوارئ، وجميعها مشاركة كل بحسب تخصصه، مع بعض النشاطات، إضافة إلى الإرشاد التوعوي بخطر السكري والحمية الصحية.

ومن جهته قال الحميدان :« مجلس الإدارة برئاسة سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، يدعم كافة الجهود نحو التميز، وهي تواصل مسيرتها نحو تحقيق أهدافها السامية وتأدية رسالتها النبيلة المنبثقة من مدرسة المبادئ الإنسانية والاجتماعية والتنموية الراسخة التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، معربا عن سعادته بمشاركة المؤسسة في هذا المهرجان الذي يقام برعاية كريمة من سموّ «أم الإمارات»، لما له من فوائد لأبنائنا وبناتنا أصحاب الهمم منتسبي المؤسّسة، بما يمثل نقلة نوعية في حياتهم ويساهم في منح أولياء الأمور الثقة في قدرات أبنائهم ويشعرهم بالفخر والسعادة، إضافة إلى إعطائهم الفرصة للاندماج مع أفراد المجتمع، وتكوين علاقات جديدة تؤدي إلى تبادل الخبرات والمعرفة بينهم، وإبراز قدرات ومهارات أبنائنا من أصحاب الهمم وتؤكد أيضا على قدرتهم على تخطي إعاقاتهم وتغلبهم عليها بل وتحويلها إلى إبداع وتميز.