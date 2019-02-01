بحث حصر المساعدات الإماراتية لتوثيقها مع المنظمات الدولية

أبوظبي (وام) عقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي أمس الاجتماع الدوري للفريق التنفيذي لمؤشر «نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية من الدخل القومي الإجمالي»، برئاسة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.

حضر الاجتماع، أعضاء الفريق من الجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية المعنية، ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وديوان ولي عهد أبوظبي، وصندوق أبوظبي للتنمية، وهيئة الهلال الأحمر، ومؤسسات خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وزايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية الإنسانية، ومحمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة آل مكتوم الخيرية ومؤسسة دبي العطاء.

واستعرض الشامسي خلال الاجتماع أعمال فرق العمل الفرعية لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة للفريق التنفيذي، ومنها فريق الاتصال المعني بالترويج للمشاريع الإنمائية التي تتبناها الدولة، وتساهم بها والفريق المعني بالرقابة والتقييم والفريق الثالث لتوحيد نظام توثيق المساعدات الخارجية.

وأشار الاجتماع إلى الجهود التي بذلتها كافة الجهات الإماراتية المانحة خلال العام 2017 وتحقيق المؤشر الوطني لنسبة المساعدات الإنمائية، والتي توجت بتصدر دولة الإمارات - للمرة الرابعة في آخر خمس سنوات - الدول الأكثر عطاء للعام 2017 وفق البيانات والأرقام النهائية التي نشرتها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، حيث بلغ صافي قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في عام 2017 نحو 14.55 مليار درهم « 3.96 مليار دولار أميركي» بنسبة 1.03% من الدخل القومي الإجمالي.

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات الانتهاء من حصر وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية لعام 2018 ليتم توثيقها مع المنظمات الدولية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي يسعى الفريق إلى إيجاد حلول وطرق مبتكرة لمعالجتها من خلال العمل المشترك وتكامل الجهود التي تقدمها الإمارات ومؤسساتها التنموية والإنسانية في مجال المساعدات الخارجية ضمن خطة وطنية شاملة تضمن تحقيق مستهدفات 2021 وتبرز جهود دولة الإمارات في المجال الإنساني عالمياً.

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