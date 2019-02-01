"الأسلحة والذخائر" في الأمن الوطني يطلع على إصدار التراخيص بالداخلية

أبوظبي (الاتحاد) اطلع وفد من مكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، برئاسة العميد الركن، محمد سهيل سعيد النيادي، المدير العام، على الأنظمة والإجراءات المعمول بها لإصدار التراخيص والتصاريح للأسلحة والذخائر والمتفجرات في وزارة الداخلية.

جاء ذلك، خلال زيارة التي قام بها الوفد أمس الأول للإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، وتبادل المعارف والخبرات فيما بينهما، وكان في استقبال الوفد، العميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية.

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