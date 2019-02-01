200 مبتكر و20 ابتكاراً في 70 ورشة بـ "أبوظبي للعلوم"

إبراهيم سليم (أبوظبي)

انطلقت في العاصمة، أمس، فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته التاسعة والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستمر حتى التاسع من 9 فبراير الجاري في منطقة «عَ البحر» بكورنيش أبوظبي، والذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة.

افتتحت الفعاليات معالي سارة عوض عيسى مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة، التي تتضمن 70 ورشة عمل ونشاطاً علمياً، كما يشارك في «مبتكر 2019»، أكثر من 200 مبتكر، ويستعرض المهرجان 20 ابتكاراً متنوعاً. وحضر الافتتاح معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيـس دائــرة الطاقـة، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور يوسف الشيبة الشرياني، وكيل دائرة التعليم والمعرفة، وممثلين عن لجان شهر الإمارات للابتكار من جميع إمارات الدولة، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة في الدولة.

وشهد المهرجان في يومه الأول عرض «سكاي دايف» والطائرات من دون طيار في سماء العاصمة، وعرضاً مميزاً لمجموعة من الطلبة وورش عمل مهرجان أبوظبي للعلوم، كما اطلع المسؤولون على منصات الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات أبوظبي ضمن شهر الإمارات للابتكار ومبادراتهم ومشاريعهم المتميزة، الخاصة بدعم ثقافة الابتكار في الإمارة، وقدم القائمون عليها شرحاً لفكرتها وآلية عملها واستخداماتها والأهداف التي يطمحون إلى تحقيقها.

وقالت معالي سارة عوض عيسى مسلم، خلال كلمتها الافتتاحية، إن شهر الإمارات للابتكار يحظى بدعم كامل من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وتوجهت معاليها بجزيل الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم اللا محدود، والحرص الشديد على الارتقاء بالمبادرات الوطنية المبتكرة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة واستشراف مستقبل مشرق للإنسان والإنسانية. كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايته لمهرجان أبوظبي للعلوم، وعلى دعم وحرص سموه على تنمية المواهب والقدرات الإبداعية للجيل الناشئ.

وأضافت معاليها:«يعتبر التعليم محركاً أساسياً لتطور المجتمع، وقد أولته قيادتنا الرشيدة أهمية كبيرة ووضعته ضمن القطاعات الرئيسية للمساهمة في تحقيق الأجندة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عبر تطوير منظومة كفؤة وفعّالة للبحث العلمي، ونحن بدورنا في دائرة التعليم والمعرفة نقدم مبادرات استراتيجية تساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تسعى إلى الوصول بمكانة دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في مجال الابتكار، ومع تضافر الجهود تسير الدولة بخطى واثقة نحو تبوؤ أرقى المراتب عربياً وعالمياً في مؤشر الابتكار العالمي».

وأشارت معاليها، إلى أن المبادرات الاستراتيجية لدائرة التعليم والمعرفة تُساهم في تطوير رأس المال البشري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وتُعزز مهارات الإبداع والابتكار لدى الجيل الناشئ، مشيرة معاليها إلى أن مهرجان أبوظبي للعلوم يُنظم تماشياً مع تطلعات أبوظبي في نشر ثقافة الابتكار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومئوية الإمارات 2071، حيث يوفر المهرجان تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متعلم واعد يتميز بمواهب في مجالات العلوم لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار.

يذكر أن فعاليات المهرجان ستكون متاحة لزيارات طلبة المدارس من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً، بينما تفتح أبوابها للجمهور من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة 2 حتى 10 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة «عَ البحر» بكورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى حديقة الجاهلي في العين وسيتي مول بمنطقة الظفرة.

تفاعل حي ومباشر

ويحظى زوار فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم بفرصة الاطلاع على أبرز الابتكارات والإبداعات، حيث تتاح لهم فرصة التفاعل الحي والمباشر مع المبدعين والمبتكرين المشاركين وعلى مدى 10 أيام، كما يتمكن الزوار من التفاعل والمشاركة في العديد من ورش العمل، منها أسرار الفضاء، والفرشاة الذكية، والكهربائي الصغير، وديناميكية الطائرات من دون طيار، وطائرات الليزر، ومكعب القمر الصناعي، وحروب الروبوت، والميكانيكي الصغير، وشغلها، ومهمة إلى المريخ، وغيرها الكثير من ورش العمل التفاعلية.

ويجري تنظيم 70 ورشة عمل ونشاطاً علمياً في أبوظبي، ومن المتوقع استقطاب 19.200 طالب وطالبة، أما في حديقة الجاهلي بالعين فمن المتوقع تواجد 6.500 طالب وطالبة، وتنظيم 20 ورشة عمل تفاعلية، وفي الظفرة 1.600 طالب وطالبة، وتنظيم 5 ورش عمل تفاعلية في سيتي مول الظفرة، ومن المتوقع زيارة ما يقارب من 120.000 زائر للفعاليات في أبوظبي والعين والظفرة.

وضمن شهر الإمارات للابتكار، تتولى دائرة التعليم والمعرفة التنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وتجمعها تحت مظلة واحدة في مهرجان أبوظبي للعلوم 2019، لتقديم مبادرات تعمل على تحفيز الابتكار في جميع المجالات والاحتفاء بالمبتكرين من أفراد ومؤسسات، مع توفير منصة لعرض الابتكارات على مختلف أفراد المجتمع، وتسهم هذه المبادرات في صقل مهارات الطلبة وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار وتشجيع الطلبة الموهوبين للمشاركة في مشاريع وأفكار مبتكرة، تترجم توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة في تحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسية للابتكار.

وتشارك 22 جهة حكومية في إمارة أبوظبي في الفعاليات لتستعرض 160 مبادرة ابتكارية، ويتم عرض 9 مشاريع، منها 4 من دائرة التعليم والمعرفة، ومشروع من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومشروع من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وآخر من موانئ أبوظبي، ومشروع من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع من جامعة خليفة.

ويعد مبتكر 2019 منصة رئيسة تحتفي بالأفكار والمشاريع الإبداعية، وتمنح مبدعي مجتمع الإمارات الفرصة لإبراز أفكارهم الفريدة والمساهمة في نشر ثقافة الابتكار في الدولة، ويُشجع مبتكر، الطلبة وأفراد المجتمع على التفكير الإبداعي المتطور وينمي الحس المعرفي ويرفع مستواهم العلمي، ويساهم في تبنيهم للابتكار في حياتهم وجعله منهجاً يسيرون عليه من أجل مستقبل أفضل للجميع وللأجيال القادمة.

ويشارك في مبتكر 2019 أكثر من 200 مبتكر، ويشهد استعراض 20 ابتكاراً متنوعاً، حيث يتنافس المشاركون على إبراز مواهبهم وعرض مشاريعهم التي سيتم تقييمها حسب معايير تشمل الجودة والأصالة، والإبداع، ومدى التفاعل مع الفكرة المبتكرة وأثرها على المجتمع، ويعرض المتسابقون المشاركون ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم التي تختار بدورها أفضل ستة مشاريع يتم تكريمها من قبل دائرة التعليم والمعرفة.