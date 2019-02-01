%40 نسبة الإنجاز في تطوير شارع حمد بن عبدالله بالفجيرة

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في وزارة البنية التحتية لـ «الاتحاد»، أن نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة شارع حمد بن عبدالله بلغت 40%، وذلك بتكلفة 250 مليون درهم، ويتوقع إنجازه في مطلع عام 2020.

وقال: يعتبر المشروع استكمالاً لامتداد شارع الشيخ خليفة حتى كورنيش الفجيرة، حيث يمر الطريق بمركز المدينة في الفجيرة، وتطل عليه الأبراج والفنادق الرئيسة في الفجيرة، والمصارف والجامعة ومبنى الاتصالات وغيرها، وتتفرع منه الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المطار والميناء والمباني الحكومية الأخرى، ويشتمل المشروع على نفقين رئيسين في تقاطعي النجيمات والتأمين مع تقاطعات محكومة بـ 3 إشارات ضوئية، و4 أنفاق عبور مشاة، وشبكة إنارة بديكورات خاصة، كما يتضمن العمل شبكة تصريف مياه الأمطار.

وأضاف: يعد المشروع من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية بطول 5 كيلومترات تقريباً، وتم التصميم وفقاً لأعلى المواصفات الفنية القياسية والعالمية، كطريق مزدوج بثلاث حارات بكل اتجاه وبطاقة استيعابية تقدر بـ 18 ألف سيارة يومياً، وتخفيض مدة الرحلة من طريق الشيخ خليفة للكورنيش من 15 دقيقة إلى 6 دقائق فقط، بالإضافة إلى طرق خدمية ومواقف على جانبي الطريق وطرق فرعية متقاطعة على جانبي الطريق، ويسير العمل بالصورة المطلوبة.

وأشار الحمادي إلى أن الأعمال تطلبت تحويل خدمات شبكة الكهرباء والمياه والمجاري، بالإضافة إلى شبكة الاتصالات، وكذلك كاميرات المراقبة للمرور والشرطة، لافتاً إلى أن أهم الابتكارات في هذه المرحلة هو تغيير التصاميم من جسور إلى أنفاق لرفع كثافة الطريق وتحسين جمالياته.

ومن جهة أخرى، أكد عدد من سكان الفجيرة لـ «الاتحاد»، أن الشارع يمثل الشريان الرئيس للمدينة، ويعتبر الشارع الأهم والأبرز فيها، وقال المواطن محمد اليماحي: «إن تطوير الشارع الرئيس في المدينة أصبح من الضرورات الملحة ليتناسب مع ما تشهده الفجيرة من تطور كبير، خصوصاً أن الشارع يضم أهم المباني والحكومية والمرافق الرئيسة وأبرز الخدمات والفنادق.

وقالت فاطمة المسماري «مواطنة»: «إن مدينة الفجيرة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد المركبات، ولم يعد الطريق الموجود سابقاً يلبي التطلعات، مؤكدة أن هذا المشروع الضخم وما يشهده من أنفاق وجسور ويربط مدخل المدينة بالكورنيش يجعل البنية التحتية في الفجيرة على أعلى مستوى».