"التنمية الأسرية" تنفذ برنامجاً لحماية الأطفال من السلوكيات السلبية

بدرية الكسار (أبوظبي)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية برنامجاً وقائياً تنموياً، بعنوان «طفولة آمنة»، بهدف المساهمة في إعداد جيل واعٍ من الشباب، معتز بهويته الوطنية، والعمل على التقليل السلوكيات السلبية، ويستهدف البرنامج الفئات العمرية من سن 6 سنوات لغاية 12 سنة.

وأطلقت المؤسسة البرنامج في ثلاثة مراكز تابعة لها في أبوظبي والسلع ورماح.

وقالت أصيلة الكلباني، مديرة إدارة تنمية الطفل والشباب في المؤسسة: «انطلاقاً من رؤية مؤسسة التنمية الأسرية، المتمثلة في (التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك)، ووفقاً للمخرجات الاستراتيجية العليا التي تهدف إلى المساهمة في إعداد جيل واعٍ من الشباب، معتز بهويته الوطنية، والعمل على التقليل من السلوكيات السلبية من خلال برامج خاصة بمراحل النمو المختلفة من النواحي النفسية والجسدية والعقلية والاجتماعية، فقد تم تصميم برنامج لفئة الأطفال، هدفه نشر المعرفة، وتوعيتهم وتمكينهم من حماية أنفسهم من الإساءة، ووقايتهم من التقنيات الحديثة، من خلال تنفيذ أنشطة تفاعلية باستخدام أدوات ومنهجيات تتناسب مع الخصائص النمائية للطفل، بهدف إيصال المعرفة والمهارات اللازمة إلى الأطفال».

وأضافت: «إن مركز أبوظبي قام بتنفيذ البرنامج بمدرسة النهضة الوطنية من 26 حتى29 يناير الماضي، ومن ثم يجري تنفيذه بمركز السلع في 5 فبراير الجاري في الفترة الصباحية، وفي مركز رماح يوم 20 فبراير»، مؤكدة أهمية تحقيق أهداف البرنامج، وهي إكساب الأطفال المعارف والمهارات في مجال الحماية الشخصية، وبما يتناسب مع خصائصهم النمائية، وتزويدهم بالمفاهيم السليمة المتعلّقة بإشكاليّة الإساءة وعوامل الخطورة، وتعريف الأطفال بآليات حماية أنفسهم من الإساءة، وتمكين الأطفال من حماية أنفسهم من مخاطر التقنيات الحديثة».

وأوضحت الكلباني أن البرنامج ينفذ من خلال ورش الطفل التي تتضمن أنشطة تفاعلية للتعلم بالمشاركة والتفاعل ولعب الأدوار، واستخدام القصص والمسابقات والرسم وتقمص الشخصيات، واستخدام ورش تفاعلية مرحة، بما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.

ومن مخرجات العمل توفير مصادر توعية 7 أساسية للأطفال، لتمكينهم من حماية أنفسهم من مخاطر العنف والإساءة، وبهدف زيادة وعي الأطفال، بما يغرس فيهم الحرص على حماية أنفسهم من مخاطر الإساءة، كما يهدف البرنامج إلى زيادة قدرة الأطفال على الاستجابة الصحيحة في حالات التعرض للإساءة، وتحسين قدراتهم على التعامل مع الإنترنت بطريقة آمنة للحد من مخاطره.