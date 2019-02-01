700 مشارك و75 متحدثاً لممثلي الأديان في "الإخوة الإنسانية" بأبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد الدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أن 75 متحدثاً من كبار وممثلي الأديان والمنظمات الدولية أكدوا مشاركتهم في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة ما بين الثالث والرابع من فبراير 2019 ومشاركة 700 من الزعماء الدينيين وممثلي الأديان والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الشخصيات الفكرية والثقافية والإعلامية البارزة من جميع أنحاء العالم، بهدف التوصل إلى إطار مشترك للتعاون مع محبي السلام لتحقيق أخوة الإنسان، مشيراً إلى أن قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر سيلقيان الكلمة الافتتاحية في ثاني أيام المؤتمر للبناء عليهما في بلورة مشروع «الأخوة الإنسانية».

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول ثلاثة محاور رئيسية على مدار يومين تتمثل في: منطلقات الأخوة الإنسانية، والمسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية، والتحديات والفرص الخاصة بالإخوة الإنسانية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد 6 ورش عمل في اليومين الأول والثاني في منصات التسامح والإنسانية والتعايش كل على حدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين أمس بمقر المجلس.

وأشار إلى ترحيب مجلس حكماء المسلمين، الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ترحيبه بكلمة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والتي أشاد فيها بدور الإمارات، وأعرب عن سعادته بزيارة هذه الدولة ولقائه بالعلماء ورجال الدين، وأنها تحمل دلالات على نهج ومصداقية دولة الإمارات العربية المتحدة.

مواجهة التطرف

وأوضح الدكتور الرميثي أن الجلسة الأولى في المؤتمر ستترأسها معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والتي خصصها المجلس للمتخصصات من النساء لتأكيد دورهن بالغ الأهمية في الأديان، وفي غرس القيم والفضيلة.

وتوقع أن تؤدي نتائج المؤتمر إلى إفشال كل مشاريع التشدد والتطرف وإقصاء الآخر، حيث يجمع المؤتمر ولأول مرة تقريباً كافة الأطياف لمواجهة التطرف، وأن المؤتمر سيعمل على تقديم وتعلية القيم الإنسانية، القادرة على تفكيك خطاب التطرف والكراهية، وتعطي الحق في العيش والاعتزاز بالانتماءات الثقافية.

وأكد أن المؤتمر سيؤدي إلى إحداث نقلة مهمة في مواجهة خطاب التطرف، ويقطع الطريق أمام أصحاب النزعات الإقصائية، واستدل على ذلك بمدى التجاوب من كافة المدعوين، والاهتمام المحلي والإقليمي والدولي بأحداث المؤتمر وزيارة البابا، وتطلعات وآمال المجتمع الدولي في أن يؤدي المؤتمر إلى إرساء قواعد الإخوة الإنسانية والعيش المشترك، خاصة أن من بين فعاليات المؤتمر التطرق إلى صراع الحضارات والصراعات الطائفية خارج الأوطان، وكيفية تجنبها.

مرحلة جديدة

ولفت إلى أن قائمة الحضور تشمل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، ومعالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ونيافة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية في الجمهورية اللبنانية، والدكتور جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي الأميركي، ونيافة الأنبا يوليوس، أسقف عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس، والقس أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، وسماحة السيد علي الأمين، عضو مجلس حكماء المسلمين، إلى جانب العديد من القيادات والشخصيات الرائدة في المجالات الفكرية والإعلامية، التي تشكل النسيج العالمي للأخوة الإنسانية.

وقال الدكتور الرميثي «نسعى من خلال استضافة هذه الكوكبة من المتحدثين والحضور من مختلف الأديان والأعراق إلى إعلاء قيم التسامح والمحبة بين البشر كونها السبيل لتحقيق مبدأ العيش المشترك من أجل الوصول إلى فضاءات الأخوة الإنسانية».

وأضاف: «يتطلع المجتمعون في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية إلى تحقيق أهداف واضحة تتمثل في التأكيد على خطاب التسامح والوئام، والتأسيس لمرحلة جديدة جوهرها الإخاء الإنساني وقبول الآخر وتبني الاعتدال، ومجابهة ثقافة الكراهية والأفكار التي تهدد السلم والأمان المنشودين».

جلسات علمية

وستتضمن أعمال المؤتمر جلسات علمية تسلط الضوء على منطلقات الأخوَّة الإنسانية، وتفتح النقاش بين المتحدثين والحضور حول إرساء ثقافة السلم بديلاً للعنف والنزاعات العقائدية والعرقية، وترسيخ المواطنة بمفهومها الشمولي كما أقرتها الأديان والمواثيق الإنسانية، والتي تضع الأوطان فوق كل اعتبار، وكذلك مواجهة التطرف الديني، الذي يهدد الكثير من المجتمعات جراء انتشار فكر الإقصاء والانعزال بديلاً للتعايش والحوار.

وسيناقش المؤتمر أيضاً المسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز أواصر التعاون بين الشرق والغرب لتحقيق السلام العالمي المنشود، وتفعيل مسؤولية المنظمات الدولية والإنسانية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأيضاً تفعيل دور المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية في تعزيز ثقافة الأخوة بالمجتمع من خلال حملات التوعية.

ويبحث المجتمعون خلال جلسات المؤتمر التحديات والفرص التي تواجه الأخوة الإنسانية بمختلف أشكالها، والتي تعلي مسألة الضمير الإنساني والأخلاق الدينية وتتطرق إلى سبل محاربة نزعات الأنانية والاستحواذ والتعصب الديني وثقافة الكراهية وأثرها في إذكاء الصراعات والنزاعات.

وأكد الدكتور الرميثي أن مجلس حكماء المسلمين يولي مشروع القوافل اهتماماً خاصاً، لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بكافة دول العالم، لافتاً إلى أن تلك القوافل تضم مجموعات علمية أزهرية متخصصة في الشريعة الإسلامية وعلومها، يتحدثون لغة الدولة التي يقومون بزيارتها، وتقوم هذه القوافل بتنظيم أنشطة علمية وفكرية مكثفة في شهر رمضان المعظم، تشتمل على ندوات دينية ولقاءات فكرية ومحاضرات علمية في عدد من المؤسسات الدينية والأكاديمية؛ تهدف إلى تصحيح المفاهيم، وتخفيف حدة التوتر الديني الذي يحيط بكثيرٍ من المجتمعات المسلمة؛ وذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف حيث إن الهدف يتمحور حول نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش المشترك من خلال توضيح تعاليم الإسلام الصحيحة .

نموذج للتسامح

أشار الدكتور الرميثي إلى أن اختيار دولة الإمارات لاحتضان هذا المؤتمر العالمي يؤكد أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً للتسامح والتعايش السلمي من خلال التزامها بالمبادئ الإنسانية الثابتة التي رسخها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي ارتكزت على تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، إضافة إلى العمل على بناء أسس الحوار والتعايش بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب المختلفة، ومبنية على قاعدة التسامح والانفتاح بعيداً عن نزعات الصدام والتطرف.