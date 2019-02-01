قائد القوات البحرية يلتقي رئيسة وزراء بنجلاديش

دكا (وام) استقبلت الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية، بحضور ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى بنجلاديش. كما التقى قائد القوات البحرية والوفد المرافق، خلال زيارته دكا التي استمرت ثلاثة أيام، قادة القوات البحرية والجوية والبرية في بنجلاديش.

وجرى خلال اللقاءات مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

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