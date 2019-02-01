حمدان بن راشد يستقبل مديري مدارسه في أفريقيا ومدير التعليم بأديس أبابا

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، مساء أمس الأول بقصر سموه في زعبيل، الدكتور تابور جرمدهن مدير عام التعليم باديس أبابا و13 مديراً من مديري مدارسه في قارة أفريقيا، الذين حضروا معرض الصور الإلكتروني الأول الذي نظمته هيئة آل مكتوم الخيرية في جامعة زايد، وافتتحته مؤخراً الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم بمناسبة عام التسامح، واستعرضت فيه كل أنشطة المدارس الخمسين التي أنشأها سمو الشيخ حمدان بن راشد في أفريقيا. حضر اللقاء الشيخ راشد بن حمدان بن راشد رئيس مجلس إدارة هيئة آل مكتوم الخيرية، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد وعدد من كبار الشخصيات.

وقدم ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية في كلمة له المديرين لسمو الشيخ حمدان بن راشد منوهاً بجهودهم في العملية التعليمية بهذه المدارس، مؤكداً على نجاح مبادرة سموه التعليمية في أفريقيا، وشرح عبدالسلام آدم مدير مكتب هيئة آل مكتوم في إثيوبيا نيابة عن المديرين الدور الذي قامت به الهيئة بإنشاء مدارس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في 26 دولة في أفريقيا وتاريخ إنشاء كل مدرسة وعدد طلابها وعدد المدرسين وعدد الخريجين منها.

وأشار الصايغ إلى اهتمام الهيئة بالبيئة المحلية للمدارس بحفر بئر للمياه، وإنشاء مستوصف ومسجد وملاعب بكل مدرسة وهذه المرافق تجتذب السكان وأهالي الطلبة، مما يجعل منطقة المدرسة أشبه بمدينة خلال ستة أشهر.

وأشار إلى التفوق العلمي لطلبة المدارس، حيث حقق البعض منهم نسبة 99 بالمائة وحافظت بعض المدارس على المركز الأول لمدة ثلاث سنوات.

من جانبه أعرب الدكتور تابور جرمدهن مدير التعليم العام بأديس أبابا عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على الجهود التي تقوم بها هيئة آل مكتوم في أديس أبابا ودعمها للتعليم، وتوفير التعليم المناسب للطلبة والتي شملت افتتاح مدرستين في أديس أبابا واستعدادها لافتتاح مدارس أخرى ومرافق بها، مشيراً إلى مساهمة هاتين المدرستين في رفع مستوى التعليم بشكل عام.