عمر الحلاوي (العين) شهد مبنى بلدية مدينة العين مشاركة 27 جالية مقيمة في الدولة في احتفالية عام التسامح التي نظمها الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تزامنت مع مرور 36 عاماً على تأسيسه.

وصاحب الفعالية معارض وأجنحة وأنشطة متنوعة لتلك الجاليات، وألقى الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي محاضرة بعنوان «روح الوئام»، فيما عرض فريق جائزة «عون»بمدرسة الدهماء مسرحية تعبر عن عام التسامح. كما صاحب الفعالية معرض للهلال الأحمر يتضمن صورة تاريخية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك بحضور سالم الريس العامري، مدير فرع الهلال الأحمر بالعين، والشيخ سالم بن ركاض العامري، رئيس جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان. وقال سالم العامري: إن الهلال يسعده الاحتفال بذكرى 36 عاماً من تأسيسه، والتي تتزامن مع عام التسامح 2019، معرباً عن شكره للشركاء من الخيرين والمحسنين والمتبرعين والداعمين، لافتاً إلى أن فرع العين ومنذ مطلع تسعينيات القرن الماضي يقوم بأدوار مهمة في تقديم الدعم والمساندة للشرائح والفئات التي تستهدفها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها.

كانت هذه تفاصيل خبر 27 جالية يرددون "عبارات التسامح" في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.