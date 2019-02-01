حاكم الشارقة يبحث توطيد التعاون الثقافي والعلمي بالقاهرة

القاهرة (الاتحاد) وصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحمد الله وسلامته، ظهر أمس إلى مطار القاهرة الدولي في زيارة لجمهورية مصر العربية تستغرق عدة أيام، يقوم خلالها بعدد من الزيارات الرسمية، تشمل عدداً من المراكز والمعاهد العلمية، والجامعات ومؤسسات النفع العام، ويلتقي خلالها كبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية، ليبحث معهم سبل توطيد أطر التعاون في المجالات الثقافية والعلمية.

وكان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله إلى أرض مطار القاهرة، جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة بإمارة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وممثلون عن رئاسة الجمهورية في جمهورية مصر العربية.

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