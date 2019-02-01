محمد الشرقي: رؤية زايد صنعت مكانة الإمارات في العمل الخيري

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن المكانة التي بلغتها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري بصفتها أكبر مانح إنساني في العالم، هي ثمرة رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بات نموذجاً فريداً للعطاء العالمي، وقدوة لأبناء الإمارات في العمل الخيري الإنساني.

وشدد سموه على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة العمل على هدي النهج الخيري والإنساني للمغفور له الشيخ زايد، عبر سلسلة من البرامج والمشاريع المحلية والإقليمية والعالمية، وبما يدعم مسيرة العطاء والخير في الإمارات.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، عصر أمس، معرض «بلاتفورم 09» الخيري، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والذي تقام دورته السادسة تحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمد الشرقي، في حي الرميلة بالفجيرة تحت عنوان «اكتشفي Sense - هواء طلق عقل منطلق». وجال سموه في أرجاء المعرض وتعرف على أجنحته وأقسامه، مشيداً بالمساهمة الفاعلة للمعرض على مدار دوراته الست في التعريف بما تذخر به الدولة من مواهب وإبداعات نسائية، فضلاً عما يوفره من فرص تعليمية.