الامارات | «التعليم والمعرفة» تحفز الطلبة على الابتكار بـ «مهرجان العلوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة» تحفز الطلبة على الابتكار بـ «مهرجان العلوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم في دورته التاسعة، الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، بالإضافة إلى مسابقة مبتكر، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار، ويشارك فيها 22 جهة حكومية في أبوظبي، بهدف تحفيز شغف الطلبة على التكنولوجيا والابتكار، وزرع روح الإبداع داخل عقولهم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقالت رئيسة دائرة التعليم والمعرفة، سارة مسلم، إن المبادرات تُسهم في تطوير رأس المال البشري في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، وتُعزز مهارات الإبداع والابتكار لدى الجيل الناشئ.

وأضافت أن مهرجان أبوظبي للعلوم، يتماشى مع تطلعات أبوظبي في نشر ثقافة الابتكار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار للدولة، ومئوية الإمارات 2071، حيث يوفر تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متعلم واعد، يتميز بمواهب في مجالات العلوم، لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة التعليم والمعرفة، توليها التنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتجمعها تحت مظلة واحدة في مهرجان أبوظبي للعلوم 2019، ضمن «شهر الإمارات للابتكار»، لتقديم مبادرات تعمل على تحفيز الابتكار في جميع المجالات، والاحتفاء بالمبتكرين من أفراد ومؤسسات، مع توفير منصة لعرض الابتكارات على مختلف أفراد المجتمع، حيث ستسهم هذه المبادرات في صقل مهارات الطلبة وتحفيزهم نحو الإبداع والابتكار، وتشجيع الطلبة الموهوبين للمشاركة في مشروعات وأفكار مبتكرة، تترجم توجهات وتطلعات القيادة في تحويل أبوظبي إلى وجهة رئيسة للابتكار.

وأكدت مشاركة 22 جهة حكومية في فعاليات شهر الابتكار، حيث تستعرض 160 مبادرة ابتكارية، وسيتم عرض تسعة مشروعات، منها أربعة من دائرة التعليم والمعرفة، ومشروع لكل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وموانئ أبوظبي، وجامعة الإمارات، وجامعة خليفة.

وأشارت الدائرة، إلى أن «شهر الإمارات للابتكار» يشمل تنظيم مبادرة مبتكر 2019 في دورتها الخامسة، وبرنامج لِمَ؟ للإسهام في تعزيز التوجه نحو الابتكار والمعرفة والتعلم بمجالات متنوعة في أبوظبي، سواء للجهات الحكومية أو أفراد المجتمع أو المبتكرين، ما يوفر بيئة مُحفزة على الإبداع والابتكار، حيث تُعد مبادرة مبتكر منصة رئيسة تحتفي بالأفكار والمشروعات الإبداعية، وتمنح مبدعي مجتمع الإمارات الفرصة لإبراز أفكارهم الفريدة، والإسهام في نشر ثقافة الابتكار في الدولة، وتشجيع الطلبة وأفراد المجتمع على التفكير الإبداعي المتطور، لرفع مستواهم العلمي.

ولفتت إلى أن فعالية مبتكر يشارك فيها أكثر من 200 مبتكر، وتستعرض 20 ابتكاراً متنوعاً، ويتنافس المشاركون على إبراز مواهبهم، وعرض مشروعاتهم التي سيتم تقييمها حسب معايير تشمل الجودة والأصالة، والإبداع، ومدى التفاعل مع الفكرة المبتكرة، وأثرها في المجتمع، وسيعرض المتسابقون المشاركون ابتكاراتهم أمام لجنة التحكيم، التي ستختار بدورها أفضل ستة مشروعات، يتم تكريمها من قبل دائرة التعليم والمعرفة.

رحلات مدرسية

أفادت دائرة التعليم والمعرفة، أن فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم تستمر حتى التاسع من فبراير الجاري، وستكون متاحة لزيارات طلبة المدارس من التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر، وللجمهور من الرابعة عصراً حتى 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة الثانية حتى 10 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع في كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى حديقة الجاهلي في مدينة العين وسيتي مول بمنطقة الظفرة.

وأشارت إلى أن الفعاليات ستشهد تنظيم 70 ورشة عمل ونشاطاً علمياً في أبوظبي، أما في حديقة الجاهلي بالعين فمن المتوقع وجود 6500 طالب وطالبة، وتنظيم 20 ورشة عمل تفاعلية، وفي الظفرة من المتوقع وجود 1600 طالب وطالبة، وتنظيم خمس ورش في سيتي مول الظفرة، ومن المتوقع زيارة نحو 120 ألف زائر للفعاليات في أبوظبي والعين والظفرة.