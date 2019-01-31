خالد آل خليفة يفتتح سينيبولس المجموعة الرائدة في مجال السينما في البحرين.

افتتح سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، مساء أمس في مجمع أتريوم بالجنبية، أول دار سينما لشركة سينيبولس العالمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونوه سعادته إلى ما يشكله هذا المشروع من إضافة للقطاعين السياحي والترفيهي في المملكة، وما يقدمه من تجربة جديدة وفريدة للمواطنين والمقيمين والزوار لهذا المجمع الذي يقع في موقع جذاب، ليضيف عنصراً جديداً إلى تنوع الخيارات السياحية والتجارية في مملكة البحرين، مشيداً بقدرات القطاع الخاص في مملكة البحرين على استقطاب أبرز الأسماء العالمية للاستثمار في مملكة البحرين مثل شركة سينيبولس التي تمتلك رابع أكبر سلسلة لدور السينما في العالم.

وأكد سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة على تواصل الجهود لتعزيز المقومات السياحية في مملكة البحرين إيماناً منها بأهمية القطاع السياحي ودوره في إبراز الوجه الحضاري للمملكة إضافة إلى ما يشكله من رفد اقتصادي هام، تنامي إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.9% مما يجسد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والمتابعة التي مكنته بشكل كبير ليقدم مردوداً قيماً على مختلف المستويات.

وتعد سينيبولس أكبر مجموعة صالات عرض سينمائي في أمريكا اللاتينية، كما أنها تدير عددًا كبيرًا من صالات العرض في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا والهند.

وكانت سينيبولس قد تأسست في المكسيك عام 1971، وتعد مركزًا هامًا في قطاع السينما حيث تخدم 338 مليون زائر وتمتلك 5,707 صالة عرض في جميع أنحاء العالم. ومع دخول السوق في البحرين، فإنها توسع حضورها على مستوى العالم ليصل إلى 16 دولة.

ويضم مجمع سينيبولس الأول في منطقة الخليج 13 صالة تتضمن أول صالة عرض خاصة للأطفال في البحرين وصالة مجهزة بتقنية "4D E-motion" بالإضافة إلى شاشتين كبيرتين من نوع "MacroXE" مجهزتين بتقنية دولبي أتموس، وخيارات متعددة للجلوس تتضمن كراسي جلدية هزازة وكراسي جلدية مستقلة، عدا عن قوائم الطعام الخاصة بالذواقة والتي تضم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات اللذيذة. كما يتميز المجمع السينمائي في المركز التجاري الأبرز بموقعه على يسار جسر الملك فهد بعد الدخول إلى البحرين من المملكة العربية السعودية من مدينة الخبر السعودية. لذلك فإن سينما سينيبولس تعد مكانًا مثاليًا للزائرين القادمين من المملكة العربية السعودية أيضًا.

وستكون العروض الخاصة بالأطفال من أبرز الخيارات الفريدة التي تقدمها سينيبولس، حيث تسمح للعائلات قضاء وقت ممتع في مساحة مخصصة تضم جميع احتياجاتهم. وتعد الصالة المخصصة للأطفال في سينما سينيبولس الوحيدة من نوعها في البحرين، وهي مجهزة بمجموعة من ألعاب الحدائق والمقاعد الوثيرة beanbags، كما أنها تتضمن فاصلًا لمدة 15 دقيقة يتيح للصغار فترة استراحة، وتعرض في هذه الصالة أفلام من فئة "G" وفئة "PG".

تجربة سينمائية أخرى تقدمها سينيبولس لضيوفها في البحرين، وهي تقنية 4D E-motion المتطورة، حيث تسمح هذه التقنية لرواد السينما بالتعايش مع أحداث الفيلم وليس مشاهدته فقط وتتضمن هذه التقنية كراسٍ متحركة وهزازة بالإضافة إلى مؤثرات خاصة أخرى كالرياح والماء والروائح جميعها تتفاعل بشكل متناغم مع أحداث الفيلم على الشاشة. وبالتأكيد فإنها تجربة مذهلة بالنسبة لعشاق السينما.

وإضافة إلى الوجبات التقليدية مثل الفشار والناتشوز، يقدم مطعم "كوفي تري" ضمن السينما خيارات متعددة من المأكولات والمشروبات اللذيذة والتي تشمل أنواع مختلفة من فطائر البينيني، والكريب، وخيارات عديدة من القهوة ذات الطعم المتميز والجودة العالية.

وتماشيًا مع التوجه نحو تسهيل طرق الحجز للعملاء ورواد السينما، توفر سينيبولس طرقًا عديدة للحجز عن طريق الانترنت أو التطبيقات القابلة للتحميل، (يمكن البحث عن Cinépolis Bahrain في متجري آبل وبلاي ستور) ويمكن الحجز الكترونيًا عبر الموقع الالكتروني (www.cinepolisgulf.com) بالإضافة إلى أكشاك الحجز الالكترونية العديدة في موقع السينما.

ويؤكد آشيش شوكلا، الرئيس التنفيذي في سينيبولس الخليج، على أن المجموعة تعزز مكانتها باعتبارها من أهم العاملين في مجال الترفيه السينمائي في منطقة الخليج بناء على عوامل عديدة ومنها سهولة وصول القادمين من المملكة العربية السعودية ومحبي السينما في البحرين من المواطنين والمقيمين والسياح، بالإضافة إلى تقديم العروض الفاخرة والمتنوعة، واعتماد أحدث تقنيات العرض السينمائي المستخدمة والتركيز على الأفلام العائلية وتوفير قائمة متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات.

وأضاف: "نحن فخورون بافتتاح أول مجمع سينمائي لمجموعة سينيبولس في البحرين، وهو حدث هام لعلامتنا التجارية، كما أننا سعداء لتقديم تجربتنا المتميزة في مجال الترفيه السينمائي على مستوى العالم في منطقة الخليج".

واختتم بقوله: "نحن نعلم كم يحب المجتمع في البحرين والمملكة العربية السعودية مشاهدة الأفلام السينمائية، لذلك فإننا نقدم لهم الفرصة للاستمتاع بهذه التجربة السينمائية الفائقة والمذهلة، والتي سيستمتع بها الجميع. كما أن موقع المجمع السينمائي على مقربة من الجسر يتيح لضيوفنا من البحرين والمملكة على حد سواء قضاء أمتع الأوقات، لذلك نأمل أن نكون جزءًا أساسيًا من المجتمع بالنسبة للجميع، باعتبار أننا نقدم تجربة سينمائية غير مسبوقة للمجتمع في البحرين".