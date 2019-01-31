"الناشرين الإماراتيين" تناقش واقع النشر العربي خلال مشاركتها في القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50

في إطار حرصها على المشاركة في الأحداث الثقافية الهامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، استعرضت جمعية الناشرين الإماراتيين، واقع النشر العربي، وناقشت أهم القوانين والأخلاقيات الخاصة به خلال مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يحتفي بيوبيله الذهبي الـ50 هذا العام حتى 5 فبراير المقبل.

ونظمت الجمعية خلال مشاركتها جلسة حوارية حملت عنوان "أخلاقيات العمل في مجال النشر"، استضافت كلّ من علي الشعالي، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومؤسس دار الهدهد للنشر، وناصر عاصي، دار المؤلف للنشر، وتامر سعيد، مدير عام مجموعة كلمات، تطرقت من خلالها إلى استعراض المعايير الخاصة بالنشر وآلياته، وشروط المهنة والقوانين الناظمة لها، إضافة إلى تسليط الضوء على أخلاقيات ومسؤوليات العاملين في مجالات النشر للارتقاء بجودة ونوعية القطاع.

وحضرت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماعات الجمعية العمومية العادية لاتحاد الناشرين العرب. وعقدت سلسلة من اللقاءات الفاعلة جمعتها مع عدد كبير من الناشرين المصريين والعرب والعالميين المشاركين في المعرض، حيث حرصت من خلالها على تدعيم أسس التعاون المشترك التي تربطها مع الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النشر بما يسهّل الوصول إلى سوق النشر المصري بشكل أكبر ويعزز تبادل المعارف والخبرات بين الناشرين الإماراتيين ونظرائهم.

وحول هذه المشاركة قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين": تكتسب مشاركتنا في معرض الكتاب في القاهرة أهمية كبرى على مستويين: الأول الاحتفال مع إخواننا وزملائنا في قطاع النشر بالقاهرة باليوبيل الذهبي للمعرض الذي أصبح من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط ، والثاني، تبادل الآراء والخبرات مع الناشرين العرب ومناقشة التحديات المتعلقة بالمعايير والضوابط والقوانين الخاصة بالنشر المحلي، وأهمية الالتزام بأخلاقيات النشر المخصص للأطفال والفئات العمرية المختلفة لما لها من تأثير على بناء ثقافة الأجيال الصاعدة والحفاظ على منظومة القيم التي تحمي النسيج الاجتماعي."

وتابع المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين": إن الجلسات الحوارية التي نشارك فيها مع في نخبة من المثقفين والناشرين المصريين والعرب والعالميين تفتح آفاقاً جديدة من التخطيط والعمل المشترك من أجل رفع كفاءة العاملين في مجال النشر بشكل عام وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها والارتقاء بالإصدارات المحلية.

وشدد الكوس على دور ومسؤولية الناشرين العرب والمحليين في رصد الفرص أمام صناعة للكتاب أكثر التزاماً بمعايير تحترم الإنسان وتحمي حقوق الكتاب والناشرين والقراء على السواء. ".

يذكر أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست عام 2009، بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس الجمعية، بهدف إلى خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بالدولة، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.