سيف بن زايد: وطن زايد الخير سعيد بزيارة بابا الفاتيكان

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن "إمارات السلام والمحبة، وطن زايد الخير، سعيد ومتطلع لزيارة الضيف الكبير قداسة بابا الفاتيكان فرانسيس".

وكتب سموه، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر"، "متمنين لقداسته طيب الإقامة والسعادة. سائلين الله عز وجل أن يتحقق ما يسعيا إليه سيدي سمو ولي العهد وقداسة البابا من أمن وسلام ومحبة وإنسانية في العالم أجمع".

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