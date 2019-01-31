محمد بن زايد: نجدد ترحيبنا بالبابا فرنسيس "رجل السلام" في دار زايد

جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ترحيبه برجل السلام البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في "دار زايد".

قال سموه في تغريدة بحسابه الرسمي اليوم الخميس عبر " تويتر": "نجدد ترحيبنا برجل السلام والمحبة، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في "دار زايد"، نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.. يحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام"